Advocaat onverbiddelijk voor Feyenoord-aanwinst Pratto

Spelers van Feyenoord vieren de 2-1. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Als het in de competitie niet kan, dan hoopt Dick Advocaat in het bekertoernooi op een stevig succes met Feyenoord. Met een plaats in de kwartfinale, dankzij de 3-2 zege op Heracles Almelo, ligt de Hagenaar op koers.