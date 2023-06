Premium Het beste van De Telegraaf

’Al twee sterretjes, dan mag je ook goud dragen’ Ook na opvallende schoenenwissel is Max Verstappen niet te stoppen

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

BARCELONA - Nee, het is niet zo dat Max Verstappen alweer kampioen is. Maar het moet dit seizoen gek lopen, wil de huidige WK-leider niet zijn derde wereldtitel op rij gaan veiligstellen. Dat hij tijdens de kwalificatie in Barcelona zijn gouden raceschoenen van vorig jaar weer droeg had daar overigens (nog) niets mee te maken.