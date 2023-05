Heitinga: ’Staken Groningen-Ajax ook sportief vervelend’

„In eerste instantie hadden we het liefste zondag de wedstrijd nog uitgespeeld. Dan maar in een leeg stadion. Dat hebben we meteen in de catacomben voorgesteld. Onze tweede keuze was om in Groningen te blijven en dan maandag te spelen”, zegt de trainer van Ajax, die het staken vanwege het vuurwerk op het veld en een veldbetreder in vele opzichten vervelend noemt.

„Zeker ook sportief gezien. We hadden het liefste gewoon zondagmiddag gevoetbald. We konden met een goed resultaat de druk bij de concurrentie leggen. Nu is dat andersom en daar hebben we mee te dealen. Het is ook vervelend dat het in een leeg stadion wordt gespeeld. Voor de spelers, voor onze fans maar ook voor de andere goedwillende toeschouwers die zondag in het stadion zaten en gewoon voor de wedstrijd kwamen.”

Realistisch

En: „Wij moeten als team nu focussen op de situatie waarin we beland zijn, die gaan wij niet meer veranderen. De meeste jongens die morgen op het veld staan weten vanuit de coronaperiode wat het is om in een leeg stadion te moeten presteren”, zegt Heitinga, die net als zondag niet over Steven Berghuis en Francisco Conceiçao kan beschikken.

„Ik heb al vaker gezegd de laatste weken; we werken van wedstrijd naar wedstrijd. Wij gaan voor het hoogst haalbare. Wij zijn realistisch genoeg om te zien dat dat nu de derde plaats is.”