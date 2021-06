Arantxa Rus direct uitgeschakeld op WTA-toernooi in Duitsland

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Den Bosch trekt international Hammink aan

18.23 uur: Heroes Den Bosch heeft opnieuw een nieuwe speler aangetrokken. Shane Hammink tekent een overeenkomst voor twee seizoenen bij de Brabantse club. De 2,01 meter lange guard is geboren in het Amerikaanse Louisiana en kwam net als zijn vader Geert Hammink uit voor Louisiana State University.

Verder stond Hammink onder contract bij het Spaanse Bilbao Basket, Donar, Yoast United en meest recent Spirou Charleroi in België. In het seizoen 2009-2010 speelde de Nederlands international in de jeugdopleiding van het toenmalige Eiffel Towers Den Bosch.

Tennis: Wawrinka weer geopereerd aan linkervoet

18.06 uur: De Zwitser Stan Wawrinka heeft weer een operatie ondergaan aan zijn linkervoet. De 36-jarige Wawrinka, winnaar van drie grandslamtoernooien, ging eind maart al onder het mes. Aangezien hij last bleef houden, moest de Zwitser weer geopereerd worden.

„Zelfde plaats, andere dag”, schreef de tennisser op zijn social media, bij een filmpje vanuit het ziekenhuis. „Niet de plek waar ik wil zijn, maar ik heb nog steeds een lach op mijn gezicht.” Wawrinka kwam begin maart in Doha voor het laatst in actie. De voormalige nummer 3 van de wereld, nu dertigste op de mondiale ranking, ontbrak op Roland Garros en mist ook Wimbledon.

Wawrinka won in 2014 de Australian Open, een jaar later Roland Garros en in 2016 ook de US Open.

Kogelstoter Crouser: eindelijk 100 procent schoon wereldrecord

17.52 uur: Kogelstoter Ryan Crouser durft het hardop te zeggen. „Het is geweldig dat we nu een 100 procent schoon wereldrecord hebben”, zei de 28-jarige Amerikaan, die afgelopen weekeinde bij de trials in Eugene het 31 jaar oude record van zijn landgenoot Randy Barnes verbeterde en het van 23,12 op 23,37 meter stelde.

Crouser heeft er geen twijfel over dat Barnes destijds in 1990 zijn wereldrecord vestigde met doping. En ook de Oost-Duitser Ulf Timmermann, de derde man die ooit over de 23 meter wist te stoten en het wereldrecord tijdelijk in zijn bezit had, is verdacht omdat hij waarschijnlijk deel uitmaakte van het door de staat aangestuurde dopingsysteem in de toenmalige DDR.

„De sport is sindsdien zo veel veranderd. Dopingstests hebben onze sport schoon en zuiver gemaakt”, aldus de 2,01 meter lange en 145 kilo zware Crouser, die de draaitechniek heeft geperfectioneerd. „Ik wilde al zo lang het wereldrecord, ik heb aan dit moment gedacht sinds ik begon te stoten. Ik wist dat ik de kracht en de explosie had, het moest er gewoon een keer uitkomen.”

Tennisster Rus direct uitgeschakeld op WTA-toernooi in Duitsland

17.12 uur: Arantxa Rus is op het WTA-toernooi in de Duitse stad Bad Homburg in de eerste ronde uitgeschakeld door de Française Alizé Cornet, de nummer 56 van de wereldranglijst. Cornet had er drie sets voor nodig: 6-3 2-6 6-1.

De 30-jarige Rus, de nummer 84 van de wereld, moest zich op het Duitse gras na iets meer dan twee uur gewonnen geven tegen de 31-jarige Cornet. De Nederlandse bereikte eerder deze maand de finale op het graveltoernooi in de Kroatische stad Bol. Het lukte Rus toen niet om haar eerste WTA-titel binnen te halen. Ze doet volgende week mee aan Wimbledon, het grandslamtoernooi op het gras in Londen.

Volleyballers in Nations League ook kansloos tegen Canada

16.56 uur: De Nederlandse volleyballers hebben op de Nations League ook verloren van Canada. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza, die eerder op de dag zijn contract verlengde tot en met het WK van 2022, ging in de Italiaanse stad Rimini met 3-0 onderuit: 25-16 25-16 25-19.

Het betekende voor de volleyballers hun elfde nederlaag. De ’Lange Mannen’ wisten pas twee wedstrijden te winnen op de Nations League, tegen Duitsland en Frankrijk (beide met 3-2). De ploeg van Piazza sluit de Nations League deze week af tegen Servië en Australië. De Australiërs staan onderaan met pas één zege.

Bondscoach Roberto Piazza tot 2022 bondscoach mannenvolleybalteam

15.00 uur: Volleybalbond Nevobo heeft het contract met de 53-jarige bondscoach Roberto Piazza van het Nederlandse mannenteam verlengd. Dat brengt de bond maandag naar buiten. Het contract van de Italiaanse Piazza loopt nu tot het wereldkampioenschap van 2022. De bondscoach werd in maart 2019 aangesteld.

De bondscoach hoopt het team via het Europees kampioenschap naar het WK in Rusland te krijgen. „Ik ben ontzettend blij dat ik mijn reis met het Nederlands team kan voortzetten, samen met mijn staf”, reageert Piazza. „We zitten momenteel middenin het voorbereidingsproces op het EK in september. Voor 2022 is plaatsing voor het WK het allerbelangrijkste doel. We zijn aan het investeren in het team om dit jaar op het EK en volgend jaar in Rusland op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen presteren.”

Technisch directeur Joop Alberda is content met het langer aanblijven van Piazza. „Ik heb er alle vertrouwen in dat Roberto met zijn staf op de goede weg is met het team. Plaatsing voor het WK 2022 in Rusland is noodzakelijk voor de ontwikkeling van Oranje. Zeker met het oog op de Olympische Spelen in Parijs in 2024, waar we met elkaar naartoe werken.”

Piazza is met Nederland is op dit moment actief in de Volleyball Nations League, de jaarlijkse intercontinentale landencompetitie van wereldvolleybalbond FIVB.

Atlete Allyson Felix meldt zich voor vijfde Spelen

10.40 uur: De Amerikaanse atlete Allyson Felix kan zich opmaken voor haar vijfde Olympische Spelen. De inmiddels 35-jarige sprintspecialiste plaatste zich bij de Amerikaanse trials in Eugene voor Tokio op de 400 meter. Ze eindigde in de race als tweede in 50,02. Quanera Hayes won in 49,78. Felix is in het bezit van zes gouden olympische medailles en drie zilveren. Ook veroverde ze twaalf wereldtitels outdoor.

Felix moest er in Eugene hard voor werken om bij de eerste drie te eindigen. In de laatste 50 meter bleek ze nog over een extra versnelling te beschikken en stelde ze haar olympisch ticket veilig. Felix rolde na de finish op haar rug en trappelde van geluk met haar benen in de lucht. „Dit is heel bijzonder. Het was een heel gevecht om hier te komen en als ik iets goed kan is het vechten”, aldus Felix, die er lang uit was vanwege een zwangerschap. Dochtertje Camryn was op de tribunes getuige van de race van haar moeder.

Trayvon Bromell won bij de trials de 100 meter in 9,80. Hij spurtte eerder dit jaar naar 9,77 en voert daarmee de wereldranglijst aan. Bromell is een belangrijke kandidaat om de Jamaicaanse legende Usain Bolt op te volgen als olympisch kampioen op de 100 meter.

Brianna McNeal eindigde op de 100 meter horden als tweede in 12,51 en de olympisch kampioene van Rio 2016 zou daarmee een ticket voor Tokio hebben bemachtigd, ware het niet dat een dopingschorsing van 5 jaar haar boven het hoofd hangt. De 29-jarige kreeg deze zware straf voor het knoeien met een dopingtest. McNeal is in beroep gegaan bij het hof van sportarbitrage CAS in Lausanne. Het Zwitserse tribunaal keurde goed dat ze in afwachting van haar beroepszaak mocht meedoen aan de trials.

Frijns raakt leiding in kampioenschap Formule E kwijt

10.07 uur: Robin Frijns is de leiding kwijtgeraakt in de Formule E, het wereldkampioenschap in de elektrische raceauto’s. De Limburgse coureur werkte zich in de tweede race op het circuit van Puebla in Mexico weliswaar op van de 21e naar de 11e plaats, maar die klassering leverde hem geen punten op.

De zege in de negende race van het seizoen ging naar de Zwitser Edoardo Mortara. Hij nam door de winst ook de leiding in het kampioenschap over van Frijns. De Nieuw-Zeelander Nick Cassidy, teamgenoot van Frijns bij Envision Virgin Racing, schoof op naar de tweede plaats en de Brit Oliver Rowland kreeg de derde plek toegewezen.

In de stand van het WK heeft Mortara 10 punten voorsprong op Frijns. Nyck de Vries, de tweede Nederlander in de Formule E, staat zesde, op slechts 3 punten van Frijns. De Vries haalde in de tweede race in Puebla de finish niet door een botsing met Lucas di Grassi en een lekke band als gevolg.

Spaanse golfer Jon Rahm wint US Open

8.08 uur: Met het maken van twee birdies op de laatste twee holes heeft de Spaanse golfer Jon Rahm de US Open gewonnen. Hij bleef daarmee een slag voor op zijn naaste belager, de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen, en sleepte zo zijn eerste major in de wacht.

„Ik vind het moeilijk om uit te leggen wat er net is gebeurd, want ik kan niet eens geloven dat ik de laatste twee putts heb gemaakt”, zei Rahm.

Rahm werd de eerste Spanjaard die de US Open won en de vierde die een grote titel veroverde na Sergio Garcia, Jose Maria Olazabal en wijlen Seve Ballesteros. „Dit was zeker voor Seve”, zei Rahm. „Ik weet dat hij deze het allerliefst wilde winnen.”

Hawks naar finale Eastern Conference

8.00 uur: De basketballers van Atlanta Hawks hebben zich voor het eerst in zes jaar verzekerd van een plek in de finale van de Eastern Conference in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De ploeg won de zevende wedstrijd in de tweede ronde van de play-offs van Philadelphia 76-ers met 103-96 en beslisten de reeks met 4-3.

Kevin Huerter was de grote man bij de Hawks. Hij maakte 27 punten. Trae Young was goed voor 21 punten en 10 assists. Na de wedstrijd deed Young zijn shirt uit en liep ermee de tribunes op om het aan zijn vader te geven. „Een winnend shirt. Ik wilde deze wedstrijd winnen voor mijn vader op Vaderdag.”

Bij de 76’ers was Joel Embiid goed voor 31 punten. Maar hij kon zijn ploeg hiermee niet naar de overwinning leiden.

Phoenix Suns won de eerste wedstrijd in de finale van de Western Conference met 120-114 van Los Angeles Clippers. De Clippers staan voor het eerst in hun geschiedenis in deze eindstrijd. Maar ze waren niet opgewassen tegen de Suns, die in Devin Booker de uitblinker hadden. Hij maakte 40 punten, pakte 13 rebounds en gaf 11 assists.