Sport kort: Robin Frijns verliest leiding in Formule E

Atlete Allyson Felix meldt zich voor vijfde Spelen

10.40 uur: De Amerikaanse atlete Allyson Felix kan zich opmaken voor haar vijfde Olympische Spelen. De inmiddels 35-jarige sprintspecialiste plaatste zich bij de Amerikaanse trials in Eugene voor Tokio op de 400 meter. Ze eindigde in de race als tweede in 50,02. Quanera Hayes won in 49,78. Felix is in het bezit van zes gouden olympische medailles en drie zilveren. Ook veroverde ze twaalf wereldtitels outdoor.

Felix moest er in Eugene hard voor werken om bij de eerste drie te eindigen. In de laatste 50 meter bleek ze nog over een extra versnelling te beschikken en stelde ze haar olympisch ticket veilig. Felix rolde na de finish op haar rug en trappelde van geluk met haar benen in de lucht. „Dit is heel bijzonder. Het was een heel gevecht om hier te komen en als ik iets goed kan is het vechten”, aldus Felix, die er lang uit was vanwege een zwangerschap. Dochtertje Camryn was op de tribunes getuige van de race van haar moeder.

Trayvon Bromell won bij de trials de 100 meter in 9,80. Hij spurtte eerder dit jaar naar 9,77 en voert daarmee de wereldranglijst aan. Bromell is een belangrijke kandidaat om de Jamaicaanse legende Usain Bolt op te volgen als olympisch kampioen op de 100 meter.

Brianna McNeal eindigde op de 100 meter horden als tweede in 12,51 en de olympisch kampioene van Rio 2016 zou daarmee een ticket voor Tokio hebben bemachtigd, ware het niet dat een dopingschorsing van 5 jaar haar boven het hoofd hangt. De 29-jarige kreeg deze zware straf voor het knoeien met een dopingtest. McNeal is in beroep gegaan bij het hof van sportarbitrage CAS in Lausanne. Het Zwitserse tribunaal keurde goed dat ze in afwachting van haar beroepszaak mocht meedoen aan de trials.

Frijns raakt leiding in kampioenschap Formule E kwijt

10.07 uur: Robin Frijns is de leiding kwijtgeraakt in de Formule E, het wereldkampioenschap in de elektrische raceauto’s. De Limburgse coureur werkte zich in de tweede race op het circuit van Puebla in Mexico weliswaar op van de 21e naar de 11e plaats, maar die klassering leverde hem geen punten op.

De zege in de negende race van het seizoen ging naar de Zwitser Edoardo Mortara. Hij nam door de winst ook de leiding in het kampioenschap over van Frijns. De Nieuw-Zeelander Nick Cassidy, teamgenoot van Frijns bij Envision Virgin Racing, schoof op naar de tweede plaats en de Brit Oliver Rowland kreeg de derde plek toegewezen.

In de stand van het WK heeft Mortara 10 punten voorsprong op Frijns. Nyck de Vries, de tweede Nederlander in de Formule E, staat zesde, op slechts 3 punten van Frijns. De Vries haalde in de tweede race in Puebla de finish niet door een botsing met Lucas di Grassi en een lekke band als gevolg.

Spaanse golfer Jon Rahm wint US Open

8.08 uur: Met het maken van twee birdies op de laatste twee holes heeft de Spaanse golfer Jon Rahm de US Open gewonnen. Hij bleef daarmee een slag voor op zijn naaste belager, de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen, en sleepte zo zijn eerste major in de wacht.

„Ik vind het moeilijk om uit te leggen wat er net is gebeurd, want ik kan niet eens geloven dat ik de laatste twee putts heb gemaakt”, zei Rahm.

Rahm werd de eerste Spanjaard die de US Open won en de vierde die een grote titel veroverde na Sergio Garcia, Jose Maria Olazabal en wijlen Seve Ballesteros. „Dit was zeker voor Seve”, zei Rahm. „Ik weet dat hij deze het allerliefst wilde winnen.”

Hawks naar finale Eastern Conference

8.00 uur: De basketballers van Atlanta Hawks hebben zich voor het eerst in zes jaar verzekerd van een plek in de finale van de Eastern Conference in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De ploeg won de zevende wedstrijd in de tweede ronde van de play-offs van Philadelphia 76-ers met 103-96 en beslisten de reeks met 4-3.

Kevin Huerter was de grote man bij de Hawks. Hij maakte 27 punten. Trae Young was goed voor 21 punten en 10 assists. Na de wedstrijd deed Young zijn shirt uit en liep ermee de tribunes op om het aan zijn vader te geven. „Een winnend shirt. Ik wilde deze wedstrijd winnen voor mijn vader op Vaderdag.”

Bij de 76’ers was Joel Embiid goed voor 31 punten. Maar hij kon zijn ploeg hiermee niet naar de overwinning leiden.

Phoenix Suns won de eerste wedstrijd in de finale van de Western Conference met 120-114 van Los Angeles Clippers. De Clippers staan voor het eerst in hun geschiedenis in deze eindstrijd. Maar ze waren niet opgewassen tegen de Suns, die in Devin Booker de uitblinker hadden. Hij maakte 40 punten, pakte 13 rebounds en gaf 11 assists.