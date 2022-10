Ruime zeges Manchester City en Chelsea, Haaland weer trefzeker

Erling Haaland leek de score na een kwartier spelen te gaan openen, maar het schot van de Noorse spits belandde op de paal. Niet veel later was het wel raak. De Portugees João Cancelo schoot de bal, na een goede kapactie, met links in de verre hoek. Phil Foden verdubbelde in de 32e minuut de voorsprong met een fraaie stift. Kevin De Bruyne gaf bij dat doelpunt de assist, waarmee de Belg Dennis Bergkamp passeerde op de lijst van spelers in de Premier League met de meeste assists. Bergkamp staat op 94 en De Bruyne nu op 95. Daarmee is hij vijfde in die ranking, achter Frank Lampard (102).

Riyad Mahrez bracht Manchester City kort na rust op 3-0 en daarna scoorde ook Haaland nog. Voor Haaland betekende het al zijn vijftiende treffer in de competitie dit seizoen. Oranje-international Nathan Aké speelde de gehele wedstrijd mee bij Manchester City.

Chelsea langs Wolves

Chelsea behaalde ook een ruime overwinning, op Wolverhampton Wanderers: 3-0. De Duitser Kai Havertz zette de Londenaren in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong. Christian Pulisic nam in de 54e minuut de 2-0 voor zijn rekening en de Albanees Armando Broja, voormalig speler van Vitesse, zette kort voor tijd de eindstand op het bord. Oud-Ajacied Hakim Ziyech viel bij Chelsea in de 86e minuut in. De ploeg van coach Graham Potter steeg naar de vierde plaats en heeft 7 punten minder dan Manchester City, dat wel een duel meer speelde.

Newcastle United zette Brentford met 5-1 aan de kant. Verdediger Sven Botman speelde de hele wedstrijd mee bij Newcastle, dat nu vijfde staat.

Leicester City verloor met 2-1 bij Bournemouth. De landskampioen van 2016 pakte dit seizoen pas 4 punten en is daarmee voorlaatste.