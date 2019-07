Kreek verruilt KNVB voor Ajax

Hij was sinds oktober 2017 assistent van bondscoach Sarina Wiegman bij de Nederlandse voetbalsters. Ook fungeerde hij als hoofdcoach van het Nederlands vrouwenteam onder 20 jaar tijdens het WK 2018 in Frankrijk.

„De afgelopen twee jaar zijn voor mij persoonlijk heel mooi geweest, met natuurlijk de zilveren medaille op het afgelopen WK als absoluut hoogtepunt”, blikte Kreek terug op zijn KNVB-tijd. „Ik heb echter ook ervaren dat ik de dagelijkse routine mis. Dat biedt Ajax straks wel en voor mij was dat dan ook een belangrijke reden om deze nieuwe weg in te slaan. Het was bij de KNVB voor mij een onvergetelijke periode.”

De KNVB gaat op zoek naar een vervanger voor Kreek. De nieuwe assistent zal Wiegman, samen met de andere assistent-coach Arjan Veurink, bijstaan richting de Olympische Spelen van Tokio 2020.