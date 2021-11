Russische vrouwen te sterk voor Zwitserland in eindstrijd Billie Jean King Cup

Daria Kasatkina zette Rusland in de finale op voorsprong. De nummer 28 van de WTA-ranking was in twee sets te sterk voor Jil Teichmann, de nummer 39: 6-2 6-4.

Vervolgens was het aan Belinda Bencic, de hoogstgeplaatste speelster van het Zwitserse team, om de stand gelijk te trekken. De nummer 17 van de wereldranglijst begon goed tegen Lyudmila Samsanova, maar raakte in de tweede set het initiatief kwijt. De Russische nummer 40 won de tweede set en pakte meteen een break in de derde set. Die voorsprong gaf ze niet meer weg. Op 5-4 kreeg ze twee matchpoints en sloeg meteen toe.

Samsanova bezorgde de Russinnen daarmee voor het eerst sinds 2008 de eindzege. Het is de vijfde keer dat de Russische tennissters het landentoernooi winnen. De Russinnen wonnen de voorganger, de Fed Cup, in 2004, 2005, 2007 en 2008.