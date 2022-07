Ajax presenteert Owen Wijndal dinsdag

De AZ-back tekent dan een contract tot medio 2027, ondanks interesse van de Spaanse subtopper Sevilla. De Amsterdammers betalen tien miljoen euro voor de linksback.

Nu de clubs het eens zijn over de termijnen, waarin het bedrag moet worden overgemaakt, en hij inmiddels is gekeurd, kan Wijndal zich – een week nadat hij zelf tot overeenstemming kwam met Ajax – eindelijk op zijn nieuwe club richten. Vorige week reisde hij nog met de Alkmaarders mee naar het trainingskamp in Epe en naar de oefenwedstrijd tegen Olympiakos in Griekenland. Daarin kwam de verdediger niet in actie.

De linksback stond hoog op de verlanglijst van de nieuwe trainer Alfred Schreuder, die tijdens het trainingskamp in De Lutte al liet blijken fan te zijn van Wijndal. „Ik vind hem een heel interessante speler, die niet voor niets aanvoerder van AZ was. Met zijn snelheid en opkomend vermogen past hij in het Ajax-voetbal.”