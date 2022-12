Lavreysen op recordjacht bij Zesdaagse: ’Gek dat het groter nieuws is dat ook verslagen ben’

Premium Het beste van De Telegraaf

ROTTERDAM - Harrie Lavreysen kijkt na een wederom sterk seizoen uit naar het Zesdaagse-toetje in Ahoy. Koud terug uit Londen, waar hij na een intense strijd weliswaar nipt de eindzege miste in de Track Champions League, kan Lavreysen eindelijk in eigen huis de show stelen. De 25-jarige baansprinter begint de vermoeidheid van een zware periode weliswaar te voelen, maar, zo laat hij weten: „Ik kan me voor deze week nog wel opladen om de planken in Rotterdam eruit te rijden.”