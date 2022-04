Angelino pijnigt Van Bronckhorst en Rangers in Europa League

Vanaf het eerste fluitsignaal stonden de Schotten onder druk in de Red Bull Arena. Het was continu eenrichtingsverkeer, maar de ploeg van Van Bronckhorst had de zaakjes achterin wel prima op orde. Leipzig kwam er maar niet doorheen, waardoor de kleedkamer zonder te scoren halverwege werd opgezocht.

Vlak na rust liet Rangers zich opeens zien voor het doel van de Duitsers. Ryan Kent haalde met zijn linkerbeen hard uit, maar hij zag zijn poging net voorlangs gaan. Aan de andere kant was ook Leipzig via Christopher Nkunku dicht bij de openingsgoal. Niet veel later kreeg de voetballer van Lepizig weer een gigantische kans, maar zelfs voor open doel kreeg hij het leer er niet in.

Vijf minuten voor tijd viel dan toch de goal die de hele avond al in de lucht hing. Voormalig Eredivisie-verdediger Angelino besloot van grote afstand uit te halen en tekende voor het winnende doelpunt: 1-0.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Frankfurt na zege bij West Ham dichtbij finale Europa League

Eintracht Frankfurt heeft zich een goede uitgangspositie verworven om de finale van de Europa League te bereiken. De Duitsers wonnen in Londen met 2-1 van West Ham United. Volgende week volgt de return. Een volledig Duitse finale behoort tot de mogelijkheden. In de andere halve finale versloeg RB Leipzig op eigen veld het Schotse Rangers van coach Giovanni van Bronckhorst met 1-0.

Op Wembley keek de de nummer 7 uit de Premier League binnen een minuut tegen een achterstand aan. Frankfurt, de nummer 9 van Duitsland, dankte de vroege voorsprong aan een doelpunt van Ansgar Knauff, die raak kopte uit een voorzet van Rafael Borré. Twintig minuten later stond het weer gelijk: Jarrod Bowen tikte van dichtbij raak, met het hoofd bediend door de mee opgekomen Kurt Zouma. Knauff miste kort voor rust de kans om de Duitsers opnieuw op voorsprong te zetten.

In de 54e minuut kwam Frankfurt voor de tweede keer op voorsprong. West Ham-doelman Alphonse Aréola keerde nog een inzet van Djibril Sow, maar in de rebound schoot de Japanner Daichi Kamada alsnog raak. In blessuretijd raakte Bowen met een omhaal nog de lat boven Eintracht-doelman Kevin Trapp.

De enige Nederlandse inbreng op het veld bestond uit scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Sam Lammers bleef bij Frankfurt de hele wedstrijd op de bank.