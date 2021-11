Feyenoord wint oefenduel met NEC dankzij vier(!) goals Cyril Dessers

Premium Sport

Fiona Morgenstern dolblij na debuut: ’Het was niet altijd makkelijk’

De weg naar Oranje was er een met hobbels voor Fiona Morgenstern, maar woensdagavond was het eindelijk zo ver voor de 25-jarige hockeyster. In het Pro League-duel met België was Morgenstern een van de drie debutanten. De grote glimlach na afloop op haar gezicht verraadde heel veel.