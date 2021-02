Engelse media: ’Door opleiding bij Ajax kan Donny van de Beek Paul Pogba vervangen’

Als het aan diverse Engelse media ligt wel. Volgens de regionale krant Manchester Evening News is Van de Beek de enige speler die kwalitatief te vergelijken is met de geblesseerde middenvelder. „Door zijn opleiding bij Ajax heeft hij de kwaliteiten die United nodig heeft om zijn geliefde spelletje te blijven spelen bij afwezigheid van Pogba”. Bovendien stelt de krant dat Van de Beek zich niet meer kan verstoppen als hij eenmaal de kans heeft gekregen.

Ook The News ziet een basisplaats voor de Nederlander zitten en vindt het de hoogste tijd dat trainer Ole Gunnar Solskjaer hem voor langere tijd de kans gaat geven. Men schrijft dat het uitvallen van Pogba de perfecte kans voor de Nederlander zou kunnen zijn om te bewijzen dat hij in staat is in de schoenen van zijn Franse concurrent te staan.

Paul Pogba raakte afgelopen weekend geblesseerd aan zijn dijbeen. Ⓒ HH/ANP

Pogba is bezig aan een uitstekend seizoen bij ’The Red Devils’ met drie doelpunten en één assist, wat er mede voor zorgde dat Van de Beek vooral genoegen moest nemen met invalbeurten. Afgelopen weekeinde bleef de Nederlander zelfs negentig minuten op de bank. Slechts twee van de elf wedstrijden begon de Oranje-international dit jaar in de basis.

Dinsdagavond speelt United voor de FA Cup tegen West Ham. Wil Van de Beek zijn trainer overtuigen en in de Premier League meer minuten maken, dan zal hij zich vanavond al moeten laten zien. Mits hij daar de kans voor krijgt natuurlijk.