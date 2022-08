Teruggekeerde Werner scoort, maar het is niet genoeg voor Leipzig

Werner zette zijn ploeg na ruim een half uur op voorsprong met een schot van afstand. Köln-keeper Marvin Schwäbe kon zich het doelpunt aanrekenen, want hij dook over de bal heen. Twee jaar geleden verruilde Werner RB Leipzig voor de Engelse Premier League, waar hij niet zo trefzeker was als in eigen land. Chelsea besloot hem deze zomer, met flink verlies, terug te verkopen.

Ook in de tweede helft nam de thuisploeg de leiding, via Christopher Nkunku, maar de eerste zege van het seizoen bleef uit. Invaller Josko Gvardiol werkte de bal in de 72e minuut in eigen doel, waarna RB Leipzig in de resterende twintig minuten niet meer tot scoren kwam. Leipzig speelde de hele tweede helft met een man minder. De Hongaar Dominik Szoboszlai werd in de blessuretijd van de eerste helft weggestuurd met een directe rode kaart.

Flekken helpt Dortmund

Borussia Dortmund kon vrijdagavond het eerste puntenverlies in het nieuwe seizoen ternauwernood voorkomen. Het elftal van Edin Terzic draaide in de uitwedstrijd tegen SC Freiburg in de slotfase een achterstand om: 1-3.

Mark Flekken blunderde opzichtig tegen Dortmund.

De wissels maakten het verschil bij Dortmund, waar Donyell Malen een basisplaats had. De oud-PSV’er ging in de 70e minuut naar de kant. Freiburg leidde op dat moment nog, dankzij een doelpunt voor rust van de Oostenrijker Michael Gregoritsch, die scoorde met zijn hoofd.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De thuisploeg liet na rust na om verder uit te lopen. Dortmund sloeg in het laatste kwartier toe. De Engelse invaller Jamie Bynoe-Gittens maakte in de 77e minuut gelijk, na een blunder van Mark Flekken. De Oranje-doelman liet de bal door zijn vingers glippen en kon de gelijkmaker daarna niet meer voorkomen. Youssoufa Moukoko, de vervanger van Malen, zette Dortmund in de 85e minuut op voorsprong. Marius Wolf, eveneens een invaller, scoorde daarna ook nog: 1-3.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga