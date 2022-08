Oranjedoelman laat bal door vingers glippen VIDEO Blunder Mark Flekken helpt Dortmund aan zege

Kopieer naar clipboard

Mark Flekken blunderde opzichtig tegen Dortmund.

Borussia Dortmund heeft het eerste puntenverlies in het nieuwe seizoen in de Bundesliga ternauwernood voorkomen. Het elftal van de Kroatische trainer Edin Terzic draaide in de uitwedstrijd tegen SC Freiburg in de slotfase een achterstand om: 1-3.