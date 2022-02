Fortuna laaiend na VAR-beslissing: ’Bas Nijhuis had ’m verrot gescholden’

„Er gebeurt helemaal niks”, zei aanvaller Zian Flemming tegenover ESPN. De aanvaller kon inkoppen bij een hoekschop na een blok van Martin Angha, waarna Charlison Benschop de rebound binnentikte. Het blok van Angha op Erik Schouten werd echter bestraft. „Ik weet niet hoeveel je erover mag zeggen voordat je in dit land geschorst wordt… Het is een grote schande.”

„Ik probeer niet te zeiken op de scheidsrechter, maar als er dingen gebeuren waar je met je kop niet bij kan. Dan ga je er wel wat van zeggen”, vervolgde Flemming, die meer arbitrale fouten zag. „Als het één keer gebeurt, word je niet per se boos, maar drie tot vier keer achter elkaar. Volgens mij word ik in de eerste helft onderuitgehaald door een flying kick. Dat bij elkaar opgeteld, daar komt die frustratie vandaan. Maar goed, een schorsing zit ik niet op te wachten. We hebben het zelf ook slecht gedaan. Het is niet de schuld van de scheidsrechter.”

Trainer Sjors Ultee was niet minder gepikeerd. Hij stelde dat direct na de 0-2 niemand rekening hield met VAR-ingrijpen. „Je hoorde het aan het publiek, dat ging fluiten. Je zag het ook aan de reactie van de Cambuur-spelers. Er protesteerde niemand van Cambuur, dan moet de VAR ook denken: ’Ik sta voor lul als ik nu de scheidsrechter roep.’”

„Als Bas Nijhuis hier gefloten had, had hij lachend weggelopen of de VAR verrot gescholden”, ging Ultee verder. „Als dit niet meer mag, dit is het hele idee van voetbal spelen. Het is niet dat hij hem een klap geeft. Er is niemand in de wereld, ook de scheidsrechter niet, die dit een overtreding vindt. Het is gewoon weer dat verhaal van de VAR die je roept en mindfuck.”