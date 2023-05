La Liga-baas door het stof na Vinícius-tweet: ’Ik heb mezelf slecht uitgedrukt’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Vinícius Jr. Ⓒ ANP/HH

Ondanks de midweekse speelronde in La Liga gaat het in Spanje voornamelijk over afgelopen weekend, toen Real Madrid-aanvaller Vinícius Jr. met rood van het veld gestuurd werd uit bij Valencia na racistisch bejegend te zijn door verschillende fans van de thuisploeg. La Liga-voorzitter Javier Tebas had in eerste instantie geen al te beste reactie op het voorval en bood woensdagavond zijn excuses aan.