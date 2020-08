Max Verstappen tempert verwachtingen ondanks goed gevoel

Hamilton zette een tijd neer van 1.15,584 en veroverde daarmee poleposition. Bottas gaf 0,059 seconden toe. Verstappen was 0,708 seconden langzamer dan Hamilton.

„Het was geen verkeerde ronde”, verklaarde de 22-jarige Limburger na afloop in gesprek met Ziggo Sport. „Het gat is zeven tienden, maar de laatste paar wedstrijden was het verschil steeds meer dan een seconde. Ik denk niet dat dit verkeerd is.”

„Over één ronde is Mercedes gewoon enorm snel, maar hopelijk is het in de race wat minder. Mijn racesimulaties waren vrijdag prima, maar het is altijd afwachten. Mercedes gaat op vrijdag ook nooit voluit. Op zondag zie je vaak dat Lewis nog wat over heeft. Van mijn kant voelde het in ieder geval goed. Of het goed genoeg is om aan te vallen weet ik niet.”

Verstappen tempert dan ook de verwachtingen. „Sowieso is het hier in Spanje lastig inhalen. Helemaal met de brede auto’s van nu. Wanneer je hier binnen drie seconden van iemand rijdt, verlies je veel downforce en grip. Als je tot anderhalve seconde nadert is het nóg erger.”

Kortom: „We moeten het waarschijnlijk op strategie doen. Of hopen op een goede start of iets in bocht 1”, zo concludeerde Verstappen.

Verstappen won in 2016 in Barcelona voor het eerst een wedstrijd in de Formule 1, nadat Hamilton en zijn oude Mercedes-teamgenoot elkaar in de eerste bocht uitschakelden.

Vorige week boekte de Nederlander op Silverstone zijn negende overwinning in de koningsklasse. Verstappen steeg door die zege, die tot stand kwam dankzij een strategische meesterzet en uitstekend management, naar de tweede plaats in de WK-stand.

De hoge temperaturen in Barcelona zijn wederom in het voordeel van Verstappen, aangezien Mercedes meer moeite heeft met bandenslijtage dan Red Bull. Echter: leverancier Pirelli heeft dit weekeinde hardere banden meegenomen dan vorige week in Engeland.