Records sneuvelen bij bosjes op EK in Engeland

De ploeg van Sarina Wiegman maakte in de groepsfase maar liefst veertien goals. Na de 1-0 zege op Oostenrijk in het openingsduel, werden Noorwegen (8-0) en Noord-Ierland (5-1) met groots machtsvertoon vernederd. Nooit eerder was een land zo productief in de poulefase.

Beth Mead was de grote gangmaker aan Engelse-zijde. De Arsenal-aanvaller, een teamgenoot van Vivianne Miedema, vond in totaal vijf keer het net. Meer dan wie dan ook ooit tevoren.

Bekijk ook: Isolatie hakte erin bij Jackie Groenen

Oudste doelpuntenmaker

Mead verspreidde haar treffers over de drie groepsduels. De Duitse Alexandra Popp deed hetzelfde, maar maakte telkens ’slechts’ één doelpunt. Met hun niet eerder vertoonde consistentie gaan de twee de recordboeken in.

Julie Nelson heeft gescoord tegen Noord-Ierland Ⓒ ANP/HH

De Noord-Ierse Julie Nelson mag zich na haar goal tegen Noorwegen de oudste doelpuntenmaker ooit op een EK noemen. Ze was op de dag van de wedstrijd 37 jaar en 33 dagen. Het oude record stond op naam van de Italiaanse Elisabetta Vignotto, die in 1989 ruim 35 jaar was toen ze scoorde.

Bezoekersrecords

Niet alleen de spelers hebben in Engeland record na record doen sneuvelen, ook de fans deden een aardige duit in het zakje. Tijdens de openingswedstrijd op Old Trafford (68.871 toeschouwers) werd bijvoorbeeld het bezoekersrecord verbroken. Dat was ’in handen van’ Zweden, dat tijdens de finale in 2013 41.301 supporters trok. De eindstrijd van WEURO2022 op Wembley (31 juli) gaat vrijwel zeker voor een nieuw record zorgen.

In 2017 trokken in totaal 240.055 fans naar de stadions tijdens het EK in Nederland. Meer dan ooit. Dit EK zijn, na 16 van de 31 wedstrijden, al 248.000 supporters onthaald. Dat aantal gaat nog flink stijgen. Voorafgaand aan het toernooi waren sowieso al 500.000 van de in totaal 700.000 tickets verkocht.

Record Oranje

Nederland heeft in Engeland ook een record gegrepen. Tijdens het duel met Zweden waren 22.596 fans aanwezig. Een wedstrijd zonder gastland trok niet eerder zoveel toeschouwers tijdens een EK. Eerder in het toernooi werd het oude record al verbroken door Spanje-Finland (16.819) en Nederland-Zweden (21.342).