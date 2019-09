Spanning stijgt in poule Frankrijk en Turkije

Turkije kwam ook op twaalf punten door een zwaarbevochten zege op Andorra: 1-0. Op basis van het doelsaldo mag Frankrijk zich de koploper van de poule noemen.

De Franse organisatie blunderde vooraf bij het spelen van de volksliederen. In het plaats van de nationale hymne van Albanië klonk het volkslied van Andorra, dat dinsdag in hetzelfde stadion tegen Les Bleus speelt.

Bekijk ook: Fransen gaan vreselijk de mist in met volkslied

De stadionspeaker maakte het nog wat erger door het publiek vervolgens om respect te vragen voor ’het volkslied van Armenië’. Uiteindelijk klonk toch het juiste volkslied.

Antoine Griezmann en Raphael Varane verlaten tevreden het veld. Ⓒ BSR Agency

Kingsley Coman opende na 7 minuten de score. De vleugelspits van Bayern München punterde de bal met links in de korte hoek, na een steekpass van verdediger Raphaël Varane. Olivier Giroud tikte in de 27e minuut de 2-0 binnen op aangeven van Lucas Hernández. Antoine Griezmann liet de kans liggen om ook te scoren. De aanvaller van FC Barcelona knalde een strafschop hard op de lat.

Halverwege de tweede helft leidde Griezmann wel de tweede treffer van Coman in. Invaller Jonathan Ikoné luisterde zijn debuut vlak voor tijd op met een doelpunt, de 4-0. In de laatste minuut deed Albanië nog iets terug uit een strafschop.

In Istanbul moesten de Turkse fans heel lang wachten op een doelpunt. Pas in de 89e minuut wist Ozan Tufan de bevrijdende 1-0 in te koppen tegen Andorra.