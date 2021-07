Mark Cavendish zit kapot na 34e ritzege: ’Mijn brein werkt niet meer’

Cavendish won zijn eerste Tourrit in 2008 in Châteauroux, de aankomstplaats waar hij dit jaar in de zesde etappe zijn 32e ritoverwinning bijschreef. Eerder won hij de vierde etappe in Fougères en daarna de tiende etappe in Valence. Met nog mogelijke sprints in Libourne en Parijs kan de Britse sprinter het record van Merckx nog verbeteren.

Cavendish zat na afloop stikkapot en brabbelde er maar wat op los. „Hoe het is om op gelijke hoogte met Merckx te komen? Pff, ja, vermoeiend... Mijn brein werkt op dit moment niet meer”, aldus de brabbelende spurtkoning. „Ik moest vandaag echt heel diep gaan, 220 kilometer in de hitte met veel wind. Pfoah... Ik had lange tijd niet het gevoel dat het ging lukken, ik zat volledig op de limiet.”

Cavendish kwam vervolgens met een lange, technische uiteenzetting over de manier waarop zijn overwinning tot stand kwam. Toen de interviewer vroeg of hij wel besefte dat hij een historische prestatie had geleverd, hield King Cav zich opnieuw op de vlakte. „Dit is gewoon weer een nieuwe overwinning voor me. Als een van mijn zeges een kind inspireert om ooit de Tour de rijden, betekent dat veel meer voor me.”

