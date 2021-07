Duitse minister vindt UEFA ’onverantwoordelijk’ met publiek EK

„De UEFA handelt zeer onverantwoordelijk”, aldus Seehofer. „We weten allemaal dat vermijding van contact en bepaalde hygiëneregels noodzakelijk zijn om virussen te overwinnen.” De Duitse minister zag naar eigen zeggen tot zijn afgrijzen beelden van feestende fans die elkaar op de tribunes in de armen vlogen. „Dat gaat de verspreiding van het virus alleen maar bevorderen.” In Amsterdam was een gereduceerd aantal toeschouwers (16.000) welkom bij de vier EK-wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA, maar in de Puskás Aréna in Boedapest zaten de tribunes helemaal vol.

Bij de halve finales en finale van het EK op Wembley zijn volgende week ruim 60.000 toeschouwers welkom. Volgens Seehofer voeren commerciële en financiële afwegingen bij de UEFA de boventoon. „Commercie mag de bescherming van de bevolking tegen infecties echter niet overschaduwen.”