Wijnaldum fleurt 200e Premier League-duel op met goal én winst tegen West Ham

Het gaatje is nog wel aanzienlijk, Liverpool heeft vier punten minder en een wedstrijd meer gespeeld, maar de formatie van Jürgen Klopp heeft zich weer een beetje hersteld van de zwakke start van dit kalenderjaar. Mohamed Salah zorgde er met twee knappe goals voor dat Liverpool de wedstrijd na rust naar zich toetrok.

Met name de 0-2, na een uitstekende pass van Xherdan Shaqiri en een dito aanname en afwerking van Salah, was een groot applaus waard. Wijnaldum zorgde er, in zijn 200e Premier League-wedstrijd, voor dat het duel helemaal op slot ging. De 1-3 van Craig Dawson in de slotfase was voor de statistieken.

Eerste zege Tuchel met Chelsea

Thomas Tuchel behaald met Chelsea zijn eerste zege. De opvolger van de ontslagen Frank Lampard zag zijn nieuwe club op eigen veld met 2-0 winnen van het laag geklasseerde Burnley.

De treffers van de Londenaren waren van Spaanse makelij. Cesar Azpilicueta opende de score vlak voor rust, waarna landgenoot Marcos Alonso het duel in de slotfase besliste.

Chelsea, dat bij het debuut van Tuchel afgelopen woensdag niet verder kwam dan 0-0 tegen Wolverhampton Wanderers, staat voorlopig op de zevende plek. Burnley is de nummer 16 in de Premier League.

Marcos Alonso schiet de 2-0 binnen. Ⓒ HH/ANP

Bij Chelsea ontbrak Hakim Ziyech (ex-Ajax) in de wedstrijdselectie. Verdediger Erik Pieters speelde de hele wedstrijd bij Burnley.

Leicester City in eigen huis onderuit tegen Leeds United

Leicester City heeft in de achtervolging op koploper Manchester City drie punten verspeeld. De ploeg van coach Brendan Rodgers ging in eigen huis met 3-1 onderuit tegen Leeds United.

Leicester blijft op 39 punten staan, vijf minder dan de koploper uit Manchester. De ploeg van Pep Guardiola had zaterdag met 1-0 gewonnen van Sheffield United. Leeds United, waar Pascal Struijk de hele wedstrijd speelde, staat twaalfde met 29 punten.

Leicester kwam zonder de geblesseerde Jamie Vardy in de 13e minuut op voorsprong via Harvey Barnes. Stuart Dallas maakte echter twee minuten later alweer gelijk. Patrick Bamford, in de eerste helft al de aangever van Dallas, zorgde in de 70e minuut voor de 2-1 voor Leeds. Hij werd weggestuurd door Raphinha en schoot de bal hard langs doelman Kasper Schmeichel. Ook Jack Harrison scoorde nog, opnieuw op aangeven van Bamford.

