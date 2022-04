Ajax staat stil bij 25e verjaardag Nouri: ’Voor altijd een speciale plek in ons hart’

„Nouri maakte al van jongs af aan naam op de Toekomst. Hij liet het publiek vaak genieten van zijn fijnbesnaarde techniek en acties, en van fraaie doelpunten. Zo staat de schijntrap tegen Spartak Moskou in de UEFA Youth League menigeen nog dicht op het netvlies”, zo valt te lezen in een bericht op het digitale thuis van de club, waarin 25 foto’s van de Amsterdammer zijn gebundeld. Ook op diverse andere kanalen zijn berichten over Nouri gedeeld.

„Het jeugdproduct maakte op 21 september 2016 in de bekerwedstrijd tegen Willem II (5-0) zijn debuut voor Ajax 1. Hij viel in de 73e minuut in. Geheel volgens Amsterdamse traditie scoorde Nouri meteen. Vlak voor tijd maakte hij via een bekeken vrije trap Ajax’ vijfde.”

Schikking

Nouri werd op 8 juli 2017 tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. De middenvelder liep daarbij ernstige en blijvende hersenschade op. Vorige maand troffen Ajax en de familie van de voetballer een schikking over een netto-vergoeding van 7,85 miljoen euro, omdat de medische zorg in de acute fase op het veld niet adequaat was verlopen. Ajax erkende als werkgever de aansprakelijkheid voor de gevolgen.

„Het is goed dat er overeenstemming is bereikt, waardoor we dit af kunnen sluiten. We realiseren ons allemaal dat daarmee het leed voor Abdelhak en zijn naasten niet voorbij is. Het blijft een enorm verdrietige situatie, zo voelen wij dat hier bij Ajax ook”, verklaarde algemeen directeur Edwin van der Sar.

Prominente plek

Nouri neemt nog steeds een prominente plek in binnen de Ajax-familie. Jaarlijks wordt op sportpark De Toekomst de Abdelhak Nouri Trofee uitgereikt aan het grootste talent van de opleiding en het rugnummer 34, het nummer van ’Appie’ wordt nooit meer gebruikt, tenzij de familie Nouri en Ajax daar samen een uitzondering voor willen maken. In de Ajax Fanshop, naast de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA, is bovendien het kleedkamermeubel van Nouri geplaatst.