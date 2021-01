Indrukwekkend baanrecord Roest op 5000 meter

Sven Kramer, drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter, pakte zilver met een tijd van 6.11,80. Dat was voor hem zijn beste seizoenstijd. Hij was net iets sneller dan de Rus Sergei Trofimov, die met 6.11,94 brons behaalde. Jorrit Bergsma kwam met 6.14,83 op de vijfde plek uit.

Voor Roest was het zijn zevende wereldbekerzege op de 5000 meter. Ter vergelijking: zijn 34-jarige ploeggenoot Kramer staat op 34 overwinningen in de wereldbeker op deze afstand. Roest won dit seizoen tot dusver al zijn races op de 5000 meter. Eind december verbeterde hij met een tijd van 6.08,21 in Thialf ook al het baanrecord.

In de B-divisie reed Marcel Bosker in kwartetvorm, met vier rijders in de baan, de tweede tijd: 6.09,71. Hij was een fractie langzamer dan de Noor Hallgeir Engebraten (6.09,21). Marwin Talsma eindigde met een persoonlijk record van 6.13,18 als vierde.

Roest keek bij de NOS met een voldaan gevoel terug op zijn winnende race. „De benen worden alleen maar sterker en dat komt ook doordat we de afgelopen weken goed hebben doorgetraind. Ik wilde in deze race iets proberen, omdat de luchtdruk laag was en het ijs heerlijk gleed voor de lange afstanden. Ik kwam snel en makkelijk in mijn ritme, waardoor ik al vroeg rondjes van 28 reed. Dat kon ik gelukkig goed volhouden tot aan het einde.”

Zilver N’tab

De tweede 500 meter voor mannen bij de wereldbeker schaatsen in Thialf heeft voor Nederland twee medailles opgeleverd. Dai Dai N’tab behaalde zilver in een tijd van 34,65 seconden. Lennart Velema pakte brons met een persoonlijk record van 34,740. Het goud was voor de Rus Artem Arefjev, die finishte in een persoonlijke toptijd van 34,45.

N’tab won zaterdag de eerste manche met een tijd van 34,55. Daarmee haalde hij zijn vierde wereldbekerzege binnen. Zijn laatste overwinning in het wereldbekercircuit behaalde hij bijna vier jaar geleden. Velema eindigde zaterdag nog als elfde in 34,89. De 27-jarige sprinter veroverde in Heerenveen voor de eerste keer een medaille in het wereldbekercircuit.

Ronald Mulder belandde zondag met een tijd van 34,747 op de vijfde plek. Hij miste het podium op een fractie van een seconde. Hein Otterspeer reed de tiende tijd: 34,84.

Dai Dai N’tab. Ⓒ ANP

Kulizhnikov

Wereldrecordhouder Pavel Kulizhnikov en oud-wereldkampioen Kai Verbij moesten in de B-divisie rijden. Beiden gingen zaterdag op de eerste 500 meter van het schaatsweekeinde in Thialf onderuit. Kulizhnikov finishte zondag als eerste in 34,79, Verbij als tweede in 35,07.

N’tab was ontevreden over de omstandigheden in het lege Thialf. „Ik heb vooral op safe gereden. Het ijs was slecht na de vrouwenmanche en daardoor levensgevaarlijk voor ons als sprinters. Wij riskeren ons leven door met 60 kilometer per uur door de bochten te vliegen, maar het was zeker geen toeval dat er vandaag zoveel valpartijen waren. Tussen de races voor vrouwen en mannen had er zeker gedweild moeten worden. We zullen moeten kijken naar snel ijs, dat ook veilig is en daar hoort dan dweilen tussen de wedstrijden door zeker bij.”

Dai Dai N’tab. Ⓒ ANP

Krol

Thomas Krol blijft de overwinningen aaneenrijgen. De 28-jarige rijder van Jumbo-Visma schreef in Thialf ook de 1000 meter op zijn naam. Hij was een dag eerder ook al de beste op de 1500 meter. Krol, die zich vorig weekeinde verrassend kroonde tot Europees sprintkampioen, zegevierde op de kilometer in een tijd van 1.07,48. Zijn tegenstander en ploeggenoot Verbij reed de tweede tijd: 1.07,57.

De gevreesde Kulizhnikov, wereldrecordhouder op de 500 en 1000 meter, moest genoegen nemen brons: 1.07,63. Hij raakte in december besmet met het coronavirus en is nog niet helemaal op zijn oude niveau. Otterspeer reed de vijfde tijd (1.08,23), gevolgd door Wesly Dijs (1.08,43) en N’tab: 1.08,47. Olympisch kampioen Kjeld Nuis wist zich eind december op de 1000 meter niet te plaatsen voor de internationale toernooien.

Thomas Krol. Ⓒ ANP

’Fantastische strijd’

Voor Krol was het zijn vierde gouden medaille op de 1000 meter in het wereldbekercircuit. Hij won eerder dit seizoen ook al de Nederlandse titels op de 1000 en 1500 meter. „Winst is winst, maar deze zege moest wel uit mijn tenen komen”, gaf Krol toe bij de NOS. „Het was een fantastische strijd tussen twee vrienden tot aan de finish. Dat ik nu Kulizhnikov heb verslagen, maakt deze overwinning extra mooi. Het is altijd spannend als hij meedoet en het was alweer een tijdje geleden dat ik van hem had gewonnen.”

Krol vond het niet zo vreemd dat Nederland bij het eerste wereldbekerweekeinde grossierde in goud, zilver en brons. „We hebben hier heel snel geschakeld toen bleek dat een normaal seizoen vanwege het coronavirus niet mogelijk was. Onze kalender werd helemaal omgegooid en opnieuw ingedeeld, waardoor we geen tijd kregen om achterover te leunen. We moesten meteen scherp zijn en blijven en dat zie je nu terug in onze resultaten.”