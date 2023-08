Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Ramsdale pleit voor hardere aanpak tegen homofobie

19.38 uur: Aaron Ramsdale, de keeper van Arsenal, hoopt dat kwetsende spreekkoren over homoseksualiteit vanaf komend seizoen harder worden aangepakt. De 25-jarige doelman, wiens broer homoseksueel is, wil dat iedereen zich „veilig en welkom” voelt in de voetbalwereld.

„Voetbal is voor iedereen. Als je het er niet mee eens bent, ben jij misschien degene die zijn mond moet houden en in de spiegel moet kijken”, liet Ramsdale optekenen in The Players Tribune. „Ik wil dat het spel waar ik van hou een veilige en gastvrije plek is voor iedereen. Ik wil dat mijn broer, Ollie - of iemand van welke seksualiteit, ras of religie dan ook - naar wedstrijden kan komen zonder bang te hoeven zijn voor misbruik.”

Wolverhampton Wanderers kreeg onlangs een boete van 100.000 pond voor homofobe liederen in het stadion en op sociale media is er in de voetbalwereld ook sprake van veel homohaat. „Door de jaren heen heb ik waarschijnlijk een paar keer te vaak op mijn tong gebeten als ik homofobe opmerkingen of stomme dingen hoorde”, aldus Ramsdale.

„Ik denk dat mijn broer misschien hetzelfde heeft gedaan, denkend dat het mijn leven gemakkelijker zou maken. Dat eindigt vandaag allemaal.”

Ramsdale, uitkomend voor de Engelse nationale ploeg, speelde vorig seizoen alle 38 duels in de Premier League. Arsenal werd tweede.

Beachvolleybalsters Stam en Schoon onderuit op EK in Wenen

18.23 uur: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben op de Europese kampioenschappen in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hun achtste finale verloren. Het Nederlandse duo was niet opgewassen tegen het Litouwse tweetal Monika Paulikiene/Aine Raupelyte, 1-2 (16-21 22-20 19-21).

Stam en Schoon wonnen in de poulefase van een Duits en Oostenrijks duo. Het afgelopen weekeinde waren ze nog halvefinalist op het Elite-16-toernooi uit de Pro Tour in Montreal. Dit jaar wonnen ze het Elite16-toernooi in Doha.

Stam en Schoon, in Wenen als tweede geplaatst, golden als kanshebbers voor een medaille.

Mohoric houdt nipt leiderstrui in Polen, Cattaneo wint tijdrit

17.04 uur: Matej Mohoric staat ook na de voorlaatste etappe van de Ronde van Polen aan de leiding. De Sloveen van Bahrain Victorious kan zich in de relatief vlakke slotrit van vrijdag verzekeren van de eindzege van de etappekoers uit de WorldTour. Mohoric sloeg in de tijdrit in Katowice de aanval van met name João Almeida af. Hij blijft de Portugees in het algemeen klassement minder dan een seconde voor.

De ritzege ging naar de Italiaan Mattia Cattaneo, die zijn eerste overwinning van 2023 boekte. Cattaneo was na 16,6 kilometer 13 seconden sneller dan Almeida. Geraint Thomas uit Wales deed er 14 seconden langer over. Thymen Arensman was de beste Nederlander op de vijftiende plaats.

De Portugees van UAE Team Emirates maakte 12 seconden goed op Mohoric, waardoor er moest worden gekeken naar honderdsten van een seconde wie er aan de leiding gaat. De Sloveen begint aan de slotetappe van Zabrze naar Krakau over 166,6 kilometer met een minieme voorsprong. De Pool Michal Kwiatkowski staat derde op 14 seconden.

Wielerploeg Pogacar legt ook Duitser Politt vast

11.58 uur: Nils Politt verruilt wielerploeg BORA-hansgrohe volgend jaar voor UAE Team Emirates. De 29-jarige Duitser heeft een driejarig contract getekend bij de ploeg van de Sloveen Tadej Pogacar.

Politt werd in juni Duits kampioen tijdrijden en was vorig jaar de Duitse kampioen op de weg. In 2021 won hij een etappe in de Tour de France. Hij reed sinds 2021 bij het Duitse team.

„Ik kijk er heel erg naar uit om de komende jaren bij UAE Team Emirates te rijden”, meldt Politt. „Ik denk dat het een van de grootste ploegen in de wereld is en een volgende stap in mijn carrière. Ik hoop dat we samen veel mooie resultaten kunnen bereiken.”

De wielerploeg legde woensdag al klimmer Pavel Sivakov voor drie jaar vast. De 26-jarige Fransman, die eerder onder de Russische nationaliteit reed, verlaat Ineos Grenadiers na zes jaar.

Oud-winnaar Cilic houdt last van knie en mist US Open

11.46 uur: Marin Cilic moet de komende tennistoernooien in Noord-Amerika, waaronder de US Open, overslaan. De 34-jarige Kroatische tennisser meldt via social media dat zijn revalidatie van een knieblessure vertraging heeft opgelopen.

Cilic won de US Open in 2014. Hij bereikte vorig jaar nog de halve finale van Roland Garros. De Kroaat werd in januari geopereerd aan zijn rechterknie. Hij maakte vorige week zijn rentree op het toernooi in Umag in Kroatië, maar verloor daar in de eerste ronde.

„Hoewel ik extreem teleurgesteld ben dat ik nog een deel van het seizoen mis, geloof ik dat het beter wordt in de toekomst en zal ik hard werken om daar te komen”, reageerde Cilic.

Australiër Stannard mist WK wielrennen door voorlopige schorsing

09.46 uur: Robert Stannard mist door een voorlopige schorsing de WK wielrennen in Glasgow. De internationale wielerunie UCI verdenkt de 24-jarige Australiër van Alpecin-Deceuninck van het overtreden van de dopingreglementen.

„Helaas, de voorlopige schorsing betekent dat Stannard niet in staat zal zijn zijn om mee te doen aan de WK in Glasgow”, meldde de Australische wielerbond. „We hebben gezien dat Stannard de beschuldigingen van de hand wijst en van plan is in beroep te gaan.”

De Belgische wielerploeg meldde dat het zou gaan om overtredingen in 2018 en 2019, drie jaar voordat de 24-jarige Australiër bij de formatie van Mathieu van der Poel kwam. Stannard liet zelf weten dat hij nooit met opzet of bewust verboden middelen heeft gebruikt en vraagt dat de zaak wordt doorverwezen naar het antidopingtribunaal van de UCI.

De Australische wielerbond heeft nog geen vervanger voor Stannard bekendgemaakt. De wegwedstrijd van de WK in Schotland wordt zondag verreden.

Brouwer strandt in Mexico in tweede ronde

08.42 uur: Gijs Brouwer is er in Los Cabos in Mexico niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken. De 27-jarige Nederlander moest donderdag in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in de als zesde geplaatste Chileen Nicolás Jarry. Het werd 7-6 (5) 4-6 6-4.

Brouwer, die bij winst mogelijk de als eerste geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas had getroffen, kwam vorige maand op het gras van het Amerikaanse Newport ook niet verder dan de tweede ronde. Bij zijn debuut op Wimbledon strandde de Nederlander in de openingsronde tegen de Duitser Alexander Zverev nadat hij zich voor het grandslamtoernooi had geplaatst via de kwalificaties.

Brouwer staat op de wereldranglijst op de 144e plaats.