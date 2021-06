Tallon Griekspoor kan niet stunten op Wimbledon

Griekspoor liet voorafgaand aan het toernooi weten uit te kijken naar zijn wedstrijd tegen de wereldtopper Zverev. „Het had beter gekund qua loting, maar aan de andere kant geniet ik ervan om tegen wereldtoppers te spelen. En ik denk dat het beter is om dit soort jongens direct in de eerste ronde te treffen dan later in het toernooi als ze helemaal in hun ritme zitten. Het is heel pittig, maar ook heel mooi.”

De 24-jarige Nederlander leverde aan het begin van de wedstrijd direct zijn servicebeurt in en zag zijn opponent al snel een 3-0 voorsprong innemen. Hoewel de Nederlander nog een keer terug wist te breaken, trok de Duitser na exact een half uur spelen de eerste set naar zich toe: 6-3.

Ook in het tweede bedrijf keek Griekspoor razendsnel tegen twee breaks achterstand aan, waardoor hij ook in de tweede set meteen achter de feiten aanliep. De Nederlander wisselde onnodige fouten af met sterk spel. Met twee overtuigende games op rij kwam Griekspoor van 0-3 terug tot 2-3, maar uiteindelijk moest hij ook in de tweede set zijn meerdere erkennen in de Duister: 6-3.

Ook in de derde set kwam er een herhaling van zetten, want wederom leverde Griekspoor zijn eerste servicegame in. Dit bleek de genadeklap voor de Nederlander, want Zverev liep in het vervolg van de derde set met 6-1 over de Nederlander heen.

Griekspoor, die sinds kort wordt begeleid door coach Raemon Sluiter, won vorige week drie kwalificatiewedstrijden in Londen. Hij deed voor de tweede keer in zijn loopbaan mee aan een grandslamtoernooi; begin vorig jaar haalde hij het hoofdtoernooi op de Australian Open.

Woensdag komt Botic van de Zandschulp nog in actie in het mannentoernooi. Hij werd als zogeheten lucky loser toegelaten.