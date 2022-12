Real Madrid wint strijd om Braziliaans toptalent Endrick

De club uit de Spaanse hoofdstad meldt donderdag een akkoord te hebben bereikt met de 16-jarige voetballer, met zijn ouders en met zijn club Palmeiras. Real Madrid betaalt naar verluidt 60 miljoen euro voor de jonge aanvaller, die zich een dezer dagen in Madrid meldt om te worden rondgeleid bij zijn nieuwe club.

"Ik dank Palmeiras voor alles wat ze voor me hebben gedaan om de speler te worden die ik nu ben"

Endrick zal pas in juli 2024, wanneer hij meerderjarig is, aansluiten bij de selectie. Tot die tijd zet hij zijn opleiding voort bij Palmeiras, waarvoor hij in de Braziliaanse competitie al zeven keer uitkwam. Endrick stond in de belangstelling van tal van Europese topclubs.

70 miljoen euro

Palmeiras en Real gaven geen details over de overeenkomst. Volgens de Braziliaanse mediagroep Globo zou het transferbedrag rond de 70 miljoen euro liggen. Daarmee zou Endrick de op één na duurste speler ooit zijn die de Braziliaanse competitie verruilt voor een verblijf bij een Europese club. Met de overgang van Neymar van Santos naar FC Barcelona in 2013 zou destijds 88 miljoen euro zijn gemoeid.

„Ik dank Palmeiras voor alles wat ze voor me hebben gedaan om de speler te worden die ik nu ben, voor de hulp die ik heb gekregen om een aantal dromen te vervullen en voor het respect voor de wens van mij en mijn familie om nog een droom uit te zien komen”, meldde Endrick op de website van de Braziliaanse landskampioen.

Zijn landgenoten en toekomstige ploeggenoten Vinícius Júnior en Rodrygo werden ook op jonge leeftijd door Real Madrid vastgelegd.