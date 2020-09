Magallan van Ajax op weg naar Crotone

Lisandro Magallan Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Ajax hoopt Lisandro Magallan (26) komend seizoen te verhuren aan Crotone. De naar de Serie A gepromoveerde club krijgt in dat geval de mogelijkheid de Argentijn volgend jaar definitief in te lijven. In de optie tot koop is een bedrag van 8,5 miljoen euro opgenomen.