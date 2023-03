’Lenderink en Huntelaar gooien Hamstra voor de bus bij Ajax’

Verweij weidt in de podcast uit over het vertrek van technisch manager Gerry Hamstra bij Ajax. „Hij is door financieel directeur Susan Lenderink en Klaas-Jan Huntelaar (de tweede technische man bij Ajax, red.) gewoon voor de bus gegooid. Ze trokken afgelopen zomer samen op en namen met zijn drieën het transferbeleid voor hun rekening. Het is een grote puinhoop geworden en nu wordt daar één iemand op afgerekend: het makkelijkste slachtoffer, Hamstra. Hij heeft ook heel veel fout gedaan, dus ik snap dat er koppen moeten rollen, maar het is wel heel makkelijk om hem eruit te gooien en Lenderink lekker door te laten gaan alsof er niks is gebeurd. Maar zij heeft geen verstand van transfers en zal dat ook nooit krijgen. Waarschijnlijk heeft ze wel veel verstand van cijfertjes. Misschien moet ze zich daar in de toekomst mee gaan bezighouden.”

Volgens Verweij wordt Lenderink binnen de organisatie van Ajax ook niet bepaald serieus meer genomen na de afgelopen transferzomer, waarin voor ruim honderd miljoen euro aan nieuwe spelers werd gekocht, terwijl maar een kleine gedeelte blijkt te voldoen. „Lenderink is sinds het vertrek van Marc Overmars in de ontstane ruimte gedoken en vindt het zó machtig mooi om bij al die onderhandelingen aan tafel te zitten. Maar op momenten dat ze op de rem moet trappen doet ze het niet en op momenten dat ze niet op de rem moet trappen, doet ze het wel. Iedereen binnen de organisatie lacht haar een beetje uit. Ze heeft er echt een puinhoop van gemaakt.”

Arne Slot heeft de belangstelling van Tottenham Hotspur, weet Valentijn Driessen. Ⓒ ProShots

Arne Slot

Driessen heeft geconfronteerd met het ontslag van Antonio Conte bij het Engelse Tottenham Hotspur heet nieuws. „Ik denk dat dit heel goed nieuws is voor Arne Slot. Ik weet dat hij op het lijstje staat bij Tottenham. Slot wil dit seizoen natuurlijk eerst nog kampioen worden met Feyenoord en ver komen in de Europa League, maar ik denk dat het een geweldige uitdaging voor hem is om daar komende zomer aan de slag te gaan.”

