Manchester City nadert United na ruime zege

City heeft net als Leicester City 35 punten, twee minder dan stadgenoot en rivaal Manchester United, maar heeft ook een wedstrijd minder gespeeld. United speelde eerder zondag 0-0 bij Liverpool dat volgt met 34 punten.

De thuisploeg kwam in de 26e minuut op 1-0 via John Stones. Hij kopte binnen op een voorzet van Kevin De Bruyne. In de tweede helft maakte Ilkay Gündogan de tweede voor City. Uit een afvallende corner nam de Duitse middenvelder de bal aan en krulde die in de rechterhoek. Stones maakte daarna zijn tweede treffer. Opnieuw uit een corner schoot hij uit de rebound de 3-0 binnen. Raheem Sterling maakte er uit een vrije trap nog 4-0 van.

Jaïro Riedewald kwam in de tweede helft in de ploeg bij Crystal Palace. Patrick van Aanholt bleef de hele wedstrijd op de bank.

Georginio Wijnaldum ziet Paul Pogba onderuit gaan. Ⓒ Pool via REUTERS

Liverpool en Manchester United onbeslist

De topper tussen Liverpool en Manchester United bleek een vrij teleurstellende wedstrijd met weinig kansen. Oranje-international Donny van de Beek bleef de gehele wedstrijd op de reservebank zitten bij Manchester United, dat pas na 34 minuten voor het eerst op doel schoot.

Liverpool, met de Nederlandse middenvelder Georginio Wijnaldum 89 minuten op het veld, creëerde ook weinig. Manchester United kreeg een kwartier voor tijd via Bruno Fernandes een grote kans, maar doelman Alisson Becker redde. Fernandes was voor rust via een vrije trap al redelijk dicht bij een treffer.

Manchester heeft nu al vijf keer op rij niet gewonnen op Anfield. In die duels maakte de club slechts één doelpunt. Liverpool heeft nu al drie competitiewedstrijden op rij niet gescoord.

Manchester United is na achttien wedstrijden koploper met 37 punten, gevolgd door Leicester City met 35 punten en Liverpool met 34 punten.

„We groeiden in de wedstrijd en tegen het einde hadden we nog kunnen winnen”, zei Manchester-trainer Ole Gunnar Solskjaer. „We creëerden twee enorme kansen. Het waren twee briljante reddingen van de keeper.”

Over het spel was Solskjaer minder tevreden. „We kunnen beter dan dit, dat weten we. We moesten vandaag vaak verdedigen. Soms moeten we wat rustiger zijn als we de bal in bezit hebben. Ik ben op dit moment een beetje teleurgesteld, maar een punt nu kan prima zijn als we de volgende wedstrijd weer winnen.”