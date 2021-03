Schmidt: ’Drommel is een goede keeper, dat is zeker’

„Drommel is een goede keeper, dat is zeker”, zei Schmidt desgevraagd over de eventuele transfer. „De situatie is duidelijk, Lars Unnerstall vertrekt na dit seizoen naar FC Twente, dus we moeten nadenken over alle goede keepers die eventueel beschikbaar zijn voor PSV. Wat dit betekent voor Yvon Mvogo? Hij doet het heel goed, maar is voor twee seizoenen gehuurd en niet onze éigen speler. De situatie is nu eenmaal zo dat we na het vertrek van Lars moeten nadenken wat verder te doen. Ik kan er verder pas iets over zeggen wanneer blijkt dat Drommel echt naar ons toe komt. Anders heeft het geen zin om op geruchten in te gaan.”

Rentree Gakpo

Goed nieuwe voor aankomende zondag is de mogelijke terugkeer van Cody Gakpo, die weer met de groep meetraint. „Dat is heel goed nieuws, we misten spelers als Cody, Noni Madueke en Mario Götze in de laatste maanden”, aldus Schmidt. „Als hij zondag fit is, is dat heel goed voor het vervolg van het seizoen. Hij heeft de kwaliteiten om het verschil te maken. Misschien is hij erbij. Op het moment ziet het er goed uit, maar we moeten zijn reactie op de laatste trainingen afwachten. Hij heeft ook wat groepstrainingen nodig om weer top te zijn na een lange blessure.”

Bekijk ook: Joël Drommel wacht op akkoord tussen FC Twente en PSV

„Het zag er goed uit op de beelden van de training? Zag je ook het witte hesje?”, lacht Schmidt. „Dat betekent dat hij nog de neutrale speler was, uit de duels bleef. Ik kan de beslissing of hij mee gaat echt pas na de zaterdagtraining nemen. Of het slim is het EK met Jong Oranje af te werken? Als hij zondag kan spelen en zonder klachten blijft, waarom niet? Misschien is het juist goed voor hem om die wedstrijden te kunnen spelen.”

Bezoek De Boer

Bondscoach Frank de Boer was donderdag op bezoek op De Herdgang. „Dat was een heel goed gesprek, ik waardeer het dat hij hier was, zoiets is altijd goed voor beide kanten”, aldus Schmidt. „We hebben gesproken over de spelers en voetbal in het algemeen. Of we het ook over Mohamed Ihattaren hebben gehad? Natuurlijk. Over alle spelers die in aanmerking komen voor het nationale team. De staf van het nationale team ziet alle spelers, analyseert ze. Ik kan mijn mening geven, maar zij nemen zelf hun beslissingen. Maar voor de gedachten en het gevoel is het goed iets te weten over de spelers bij PSV en er misschien een voordeel mee te doen.”

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie