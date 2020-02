Knegt is terug op het ijs: ’Ik heb jeuk, maar zeker ook genoten’

„De eerste twee beurten probeerde ik de ’messen’ zo te krijgen dat het lekker voelde, maar daarna liep het wel aardig en toen heb ik zeker ook genoten”, zei Knegt na zijn rentree, die 402 dagen op zich liet wachten. Op 10 januari 2019 liep hij brandwonden op over heel zijn lijf na het aansteken van een houtkachel.

Miscommunicatie

Het was zeker geen vlekkeloze race van de ’Schicht uit Bantega’, die op een gegeven moment bijna onderuit ging toen de aflossing met maat Daan Breeuwsma niet soepeltjes verliep. „Het is balen dat het daar fout gaat, dat is het eerste gevoel als je van het ijs af stapt. Je wilt altijd winnen en door miscommunicatie is die wissel gewoon klote, dat blijft dan als eerste hangen. Dat komt natuurlijk ook omdat ik zolang geen competitie heb gehad, het is toch ook weer wennen.”

Toch waren er ook weer vlagen van klasse te zien bij de 30-jarige Fries. Zoals drie rondes voor het einde toen een Koreaanse tegenstander hem voorbij wilde rijden, maar Knegt de deur dicht smeet met een venijnige tempoversnelling. Nederland eindigde achter Zuid-Korea en Canada op een derde plaats, maar is door de snelle tijd dit weekeinde toch in de halve finales te bewonderen.

Kousen

Hevig krabbend aan zijn benen vertelde hij zijn verhaal. „Na zo’n inspanning heb ik toch nog jeuk, dat is dan niet het meest fijne om te voelen. Ik heb nu wel kousen aan, maar die benen moeten eerst weer even tot rust komen.”

Die hebben daar tot vandaag de tijd voor gehad, want de met 3000 mensen uitverkochte Sportboulevard zal Knegt dan in actie te zien krijgen tijdens de 1000 en 1500 meter. „In de relay ligt de druk verdeeld over vier rijders en individueel komt het alleen op mijzelf aan. Dat is ook weer spannend, vooral omdat ik echt niet weet waartoe ik in staat ben. Ik heb er in ieder geval wel heel veel zin in.”

Sjinkie Knegt in actie in Dordrecht. Ⓒ Ronald Hoogendoorn

