Noord-Korea trekt zich terug uit WK-kwalificatie vanwege corona

Het geïsoleerde land had zich begin deze maand al schriftelijk afgemeld bij de Aziatische voetbalfederatie (AFC), omdat het Noord-Koreaanse regime het in de huidige coronapandemie te gevaarlijk zou vinden om de voetballers op reis te sturen.

De AFC vroeg Noord-Korea om het besluit te heroverwegen, maar de Aziatische bond meldde zondag dat het land zich officieel heeft teruggetrokken. De mondiale federatie FIFA moet nu beslissen wat er gaat gebeuren met de poule waarin Noord-Korea zat. Vanwege de coronacrisis worden de resterende WK-kwalificatieduels in Azië volgende maand op centrale locaties gespeeld. Noord-Korea zou naar buurland Zuid-Korea gaan.

De Noord-Koreanen waren volop in de race voor plaatsing voor de volgende kwalificatieronde, waarin tickets voor het WK zijn te verdienen. Na vijf van de acht kwalificatiewedstrijden stond Noord-Korea op de vierde plaats, met slechts 1 punt achterstand op koploper Turkmenistan. De acht groepswinnaars en de vier beste nummers 2 strijden in de derde kwalificatieronde om plaatsing voor het WK.

In het verleden was Noord-Korea twee keer present op het wereldkampioenschap. In 1966 werd de kwartfinale bereikt. Tijdens de editie van 2010 was de groepsfase het eindstation.

Noord-Korea meldde zich eerder vanwege de coronapandemie al af voor de Olympische Spelen van komende zomer in Japan.