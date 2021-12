Video: Charles Leclerc rijdt Ferrari in de prak in Saoedi-Arabië

Wel stapte de Monegask ogenschijnlijk zonder serieuze verwondingen uit de auto. Door het incident werd de tweede training enkele minuten eerder stilgelegd dan de bedoeling was.

Na onderzoek in het ziekenhuis kreeg Leclerc groen licht om zaterdag gewoon weer in zijn wagen et stappen voor de derde vrije training en kwalificatie.

De monteurs van Ferrari wacht in ieder geval nachtwerk om de bolide weer op tijd klaar te krijgen. De motor en het chassis bleken gelukkig voor de technici nog te gebruiken.

Max Verstappen zette in de tweede vrije training de vierde tijd neer. Evenals in de eerste sessie was Lewis Hamilton de snelste (1.29,081), voor zijn ploeggenoot bij Mercedes Valtteri Bottas en Pierre Gasly. Verstappen leverde 0,195 in ten opzichte van Hamilton.

Verstappen verdedigt in Djedda een voorsprong van 8 punten op Hamilton. De Nederlander zou zondag de wereldtitel kunnen veroveren.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië is nieuw op de racekalender.