Louis van Gaal: ’Met de Turken weet je het nooit’

„Het zijn belangrijke spelers in de selectie, vooral Cody zullen we missen. Hij heeft een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt”, vertelde Van Gaal een dag voor het duel met de Turken.

Of Van Gaal het systeem (1-4-3-3) aanpast door de afwezigheid van buitenspeler Gakpo, wil hij nog niet zeggen. Van Gaal heeft veel respect voor bondscoach van de Turken, Senol Günes. „Ik wil de de coach van Turkije niet wijzer maken. Hij is erin geslaagd de Turken heel gedisciplineerd te laten spelen. Turkije heeft lepe spelers. En er zijn maar twee spelers die in Turkije spelen, althans in het door ons verwachte team. Met de Turken weet je het nooit. Ik vermoed dat Turkije op de counter gaat spelen.”

Van Gaal wilde niks kwijt over de opstelling. Ook niet wie het centrale duo zullen vormen. Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt komen daarvoor in aanmerking. „Daley Blind komt terug, dat is duidelijk. Nee, het is geen lastige keuze wie erin het centrum komen te spelen. Je volgt je visie: het is lastig om het te vertellen. Ik leg het altijd uit aan de spelers.”

Van Gaal werd gevraagd of hij inspiratie kan halen uit de gouden prestatie van Max Verstappen, afgelopen weekeinde bij de Grote Prijs van Nederland. „Max heeft een ijzersterk vertrouwen in zichzelf. Memphis zegt net dat hij een oneindig vertrouwen heeft in het team. Dat doet mij deugd, want ik heb ook een heel groot vertrouwen in mezelf.”