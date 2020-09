Egan Bernal niet geselecteerd voor WK wielrennen

Egan Bernal Ⓒ REUTERS

Egan Bernal is niet geselecteerd voor het WK wielrennen, dat van 24 tot 27 september in het Italiaanse Imola plaatsvindt. De kopman van de Ineos-ploeg staat niet op de lijst die dinsdag is vrijgegeven door de Colombiaanse wielerbond. De bond geeft geen verklaring voor de beslissing.