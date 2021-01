Presidentsverkiezingen bij noodlijdende FC Barcelona op 7 maart

Oud-president Joan Laporta, ondernemer Victor Font en voormalig directeur Toni Freixa zijn de drie overgebleven kandidaten voor de hoogste functie bij Barcelona. Het drietal mag tot 5 maart campagne voeren.

Circa 110.000 ’socio’s’ van Barcelona kunnen begin maart een opvolger voor de in oktober opgestapte Josep Maria Bartomeu kiezen. Barça benadrukte dat het stemmen in de huidige coronatijden veilig zal verlopen, onder meer door middel van biljetten per post en de spreiding over verschillende stembureaus.

Enorme financiële problemen

De nieuwe voorzitter van FC Barcelona zal de enorme financiële problemen van de Spaanse grootmacht moeten gaan aanpakken. Op maandag werd bekend dat de club een totale schuldenlast heeft van ruim 1 miljard euro. Volgens Spaanse media heeft de huidige directie nu zelfs de salarisbetalingen over januari naar februari moeten verschuiven.

„Ik weet niet of dit waar is, soms komen er valse dingen naar buiten in de pers. Ik zal eerst hierover navraag moeten doen voordat ik vragen over deze kwestie kan beantwoorden”, liet trainer Ronald Koeman diplomatiek weten. „Volgens mij houdt het de spelers niet echt bezig.”