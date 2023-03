McLaren geïnteresseerd in motoren Red Bull vanaf 2026

De koningsklasse van de autosport stapt in 2026 over op een nieuwe motor. De krachtbron voor de snelste auto’s ter wereld wordt simpeler en goedkoper en gaat volledig draaien op duurzame brandstof. Ook het aandeel elektrisch vermogen gaat flink omhoog.

Ford

Red Bull werkt sinds Honda in 2021 officieel afhaakte als leverancier van de krachtbron aan een eigen zogeheten power unit in een nieuwe fabriek in Milton Keynes. De Amerikaanse autofabrikant Ford gaat vanaf 2026 nauw samenwerken met Red Bull.

McLaren rijdt al jarenlang op een motor die wordt aangeleverd door Mercedes. Mogelijk stapt McLaren, die zijn fabriek heeft in het Engelse Woking, over naar de krachtbronnen van Red Bull.

„Het is duidelijk dat we als fabrikant van krachtbronnen vanaf 2026 onvermijdelijk gesprekken voeren over de mogelijke levering van onze power units”, zegt Horner op de website van de Formule 1. „Het is niet meer dan normaal dat we met potentiële klanten praten.”