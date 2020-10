Michael van Gerwen staat voor nieuwe uitdaging

Van Gerwen is aan zijn status als nummer één van de wereld verplicht om de laatste acht te halen, maar toch is dat de laatste tijd zeker geen vanzelfsprekendheid. Zo werd de 31-jarige Vlijmenaar na de langdurige coronapauze al enkele malen op pijnlijke wijze voortijdig uitgeschakeld, zoals bij de World Matchplay en Premier League.

Met zijn oude pijlen - aan het nieuwe toekomstige materiaal van Winmau wordt druk gesleuteld - toont Van Gerwen bij de World Grand Prix echter vooralsnog weer zijn klasse. Zo won hij van zowel Krzysztof Ratajski en Devon Petersen met prima spel. Het is nu de kunst om het vertoonde niveau vast te houden tot en met de eindstrijd op zondag.

Michael van Gerwen heeft in Coventry vooralsnog reden tot juichen. Ⓒ PDC

Van Gerwen moet zaterdagavond op weg naar de halve eindstrijd eerst zien af te rekenen met Simon Whitlock, de Australiër die hem in juli bij de World Matchplay nog in de tweede ronde elimineerde. „Simon is een goede speler en steekt in een goede vorm”, weet de vijfvoudig winnaar van de World Grand Prix. „Ik moet ervoor zorgen dat ik met dezelfde intensiteit en vertrouwen speel. Ik voel me comfortabel en op de laatste resultaten kan ik verder bouwen.”

De laatste weken heeft Van Gerwen hard getraind om zijn spel waar nodig te verbeteren. Zo ook op de dubbels, geen overbodige luxe aangezien bij de World Grand Prix elke leg ook moet worden geopend met een dubbel. Het vele oefenen, ook met goede vriend Vincent van der Voort, heeft naar eigen zeggen het gewenste effect opgeleverd. „Je verliest nooit je talent en vaardigheden, maar je moet zorgen dat de focus goed blijft.”

Dirk van Duijvenbode staat bij de World Grand Prix verrassend in de kwartfinales. Ⓒ PDC

Stuntende Van Duijvenbode

Van Duijvenbode is de grote verrassing van het toernooi. De 28-jarige Nederlander is de huidige nummer 73 van de wereld en versloeg in Coventry achtereenvolgens Mensur Suljovic (15e) en Dimitri van den Bergh (11e). Nu wacht tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. De Schot haalde eenmaal de finale van de World Grand Prix, maar die ging in 2016 tegen Van Gerwen verloren.

„Hij is natuurlijk wel weer een speler van een ander kaliber. Samen met Van Gerwen, Price en Wright behoort hij toch wel het groepje elite van het darten. Niet dat ik denk dat ik niet kan winnen, maar je weet wel dat je héél goed moet gooien.” Van Duijvenbode kan naar eigen zeggen tegen iedereen onbevangen spelen, maar dat neemt niet weg dat hij altijd wil presteren. „Dat je niks hebt te verliezen, vind ik altijd zo’n opmerking om jezelf in te dekken. Je wilt toch winnen? Dan heb je altijd iets te verliezen. Al zal niemand raar opkijken als ik verlies, maar je wilt gewoon presteren.”

Jeffrey de Zwaan staat bij de World Grand Prix als invaller ’gewoon’ bij de laatste acht. Ⓒ PDC

Invaller De Zwaan

De Zwaan zou eigenlijk niet eens acte de présence geven in Coventry. Maar doordat Stephen Bunting positief testte op het coronavirus, mocht de Nederlander als invaller toch opdraven. En die rol vervult hij met verve. Zo won hij van Jamie Hughes en Gabriel Clemens. „Het voelt fantastisch om in de kwartfinales te staan”, reageerde De Zwaan. „We gaan zien wat er verder gebeurt.”

Kwartfinales World Grand Prix