Premium Het beste van De Telegraaf

Mathieu blijkt ook maar een mens Overmoedige Van der Poel andermaal zoekende naar juiste balans in grote ronde

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Mathieu van der Poel deed donderdag een verwoede poging de rit te winnen, maar strandde op de laatste klim. Ⓒ FOTO Getty Images

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS - We zijn van Mathieu van der Poel gewend dat zo’n beetje alles wat hij aanraakt in goud verandert. Dit jaar hebben we dat weer gezien met majestueuze zeges in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. Als het wielerfenomeen in topvorm verkeert, is hij bijna niet te kloppen. Hij probeerde donderdag in rit 12, tegen beter weten in, zijn moment van glorie te behalen. Nog herstellend van een virus was dat te veel gevraagd, maar vooral blijkt dat MvdP ook maar een mens is.