Ierse minister wil afgelasting rugbywedstrijd Ierland - Italië

„Het beeld van de omvang van dit virus is duidelijk. Deze wedstrijd mag niet doorgaan”, aldus Harris tegen de nationale televisiezender RTE.

Het duel tussen Ierland en Italië maakt deel uit van het zeslandentoernooi, de ’Six Nations’. In Italië zijn meer dan 280 mensen besmet met het coronavirus. Elf mensen zijn overleden. Italië is daarmee het zwaarst getroffen land in Europa.

Bekijk ook: Sportwereld houdt hart vast door verspreiding coronavirus