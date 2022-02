Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Wim Kieft: ’Opmerkelijk gedrag van Phillip Cocu bij PSV’

Door Wim Kieft

Phillip Cocu wekt deze week de indruk dat hij graag Roger Schmidt wil opvolgen als trainer van PSV. Eerst stond er in Voetbal International een interview waarin Cocu aangaf dat hij klaar is voor een nieuwe trainersklus en PSV hem altijd kan bellen als ze hem nodig hebben. Van de week verscheen hij op De Herdgang bij een wedstrijd van Jong PSV en is zijn voormalig technisch directeur Marcel Brands, met wie hij succesvol samenwerkte bij PSV, aangesteld als algemeen directeur. Donderdag zat Cocu pontificaal naast commissaris Hans van Breukelen tijdens PSV-Maccabi Tel Aviv. Dan denk je toch: één en één is twee.