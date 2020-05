’Gouden Generatie’ pleit voor herziening Australisch voetbal

De oud-spelers maken zich zorgen over de toekomst van het voetbal in hun land. Ze vinden dat de A-League, de hoogste competitie in Australië, moet worden uitgebreid van elf naar zestien clubs en dat het salarisplafond moet verdwijnen. De oud-internationals pleiten ook voor een ’open’ competitie met promotie/degradatie en ze vinden dat het beschikbare geld beter kan worden besteed aan voetbalontwikkeling dan aan de vele bestuurslagen in het Australische voetbal.

„Het is geweldig om de ontwikkeling van de voetbalsters te zien in het afgelopen decennium, maar we vinden dat het mannenvoetbal daarmee geen gelijke tred houdt”, zegt Moore, voormalig aanvoerder van de ’Socceroos’. „De omstandigheden die noodzakelijk zijn om succes te behalen, zijn er nu niet.”

Onder leiding van bondscoach Guus Hiddink plaatste de ’Gouden Generatie’ zich na 32 jaar afwezigheid voor het WK van 2006, waar Australië zelfs de achtste finales haalde. Op de drie WK’s daarna was Australië steeds van de partij, maar het succes uit 2006 kon niet worden herhaald.