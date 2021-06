Basketballers Bucks dwingen zevende duel af in play-offs NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Bucks dwingen zevende duel af in play-offs NBA

07.34 uur: De Milwaukee Bucks hebben een beslissend, zevende duel met Brooklyn Nets afgedwongen in de play-offs van de NBA. De Bucks wonnen voor eigen publiek het zesde duel met 104-89 en trokken de stand in de best-of-sevenserie daardoor gelijk: 3-3. Zaterdag valt de beslissing in New York.

Tot nu toe werden alle wedstrijden in deze serie gewonnen door de thuisspelende ploeg. De Nets wonnen de eerste twee duels, maar de Bucks knokten zich in Milwaukee terug tot 2-2. Het vijfde duel ging weer naar de ploeg uit Brooklyn, die het donderdagavond had kunnen afmaken. Zonder de geblesseerde Kyrie Irving moesten de Nets het echter afleggen tegen de Bucks. Khris Middleton (38 punten, tien rebounds) en Giannis Antetokounmpo (30 punten, zeventien rebounds) blonken uit bij de thuisploeg. Bij de Nets moest het vooral komen van Kevin Durant, die 32 punten maakte. James Harden kwam niet verder dan 16 punten.

„We speelden solide”, zei Middleton. „We probeerden vooral om het Durant en Harden moeilijk te maken en dat lukte. Het wordt nu een wedstrijd van alles of niets. Geweldig voor de spelers en de fans.” Inzet van het beslissende duel is een plek in de finale van de Eastern Conference.