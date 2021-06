Juventus rouwt om overleden ’legende’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Juventus rouwt om overleden oud-speler en erevoorzitter Boniperti

11.21 uur: Juventus rouwt om erevoorzitter Giampiero Boniperti, die op 92-jarige leeftijd is overleden. Boniperti speelde zijn hele carrière voor de ’Oude Dame’ en was daarna geruime tijd voorzitter van de club uit Turijn. „Een immense legende”, zo omschrijft Juventus hem.

Als makkelijk scorende vleugelspits veroverde Boniperti tussen 1946 en 1961 vijf landstitels en twee nationale bekers met Juventus. De Italiaanse international werd in het seizoen 1947-1948 met 27 doelpunten topscorer van de Serie A. Boniperti maakte in totaal 179 goals voor Juventus. Hij was geruime tijd de topscorer aller tijden van Juventus, maar Boniperti raakte dat record kwijt aan Alessandro Del Piero.

Tussen 1971 en 1990 was Boniperti voorzitter. Onder zijn leiding veroverde Juventus zestien prijzen, waaronder de Europa Cup 1 en de wereldbeker voor clubs. Boniperti werd later benoemd tot erevoorzitter. Alleen Franzo Grande Stevens heeft die status ook bij ’Juve’.

Golf: Amerikaan Henley aan kop na eerste dag US Open

11.16 uur: De Amerikaan Russell Henley gaat aan kop na de eerste dag van het US Open, de derde major van het jaar. Henley had 67 slagen (-4) nodig voor de eerste ronde over de banen van Torrey Pines in San Diego. Niet alle golfers konden de openingsronde afmaken vanwege de invallende duisternis.

De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen staat na zestien holes ook op vier onder par. Oosthuizen moet vrijdag eerst nog de laatste twee holes spelen voordat hij kan beginnen aan zijn tweede ronde. De Italiaan Francesco Molinari en Rafa Cabrera Bello delen in de tussenstand de derde plaats met 68 slagen.

„Ik speel al een jaar lang heel constant”, zei de 32-jarige Henley, die in zijn carrière drie toernooien heeft gewonnen op de PGA Tour, maar op de majors nog nooit de top-10 haalde. „Ik wil het vooral op de majors beter doen.” Met zes birdies tegenover twee bogeys begon de Amerikaan in ieder geval sterk aan het US Open.

Zijn landgenoot Bryson DeChambeau, de winnaar van vorig jaar, begon met een tegenvallende ronde van 73 slagen. Phil Mickelson had zelfs 75 slagen nodig. De 51-jarige Amerikaan won vorige maand het PGA Championship en werd daarmee de oudste majorwinnaar ooit.

Basketbal: Bucks dwingen zevende duel af in play-offs NBA

07.34 uur: De Milwaukee Bucks hebben een beslissend, zevende duel met Brooklyn Nets afgedwongen in de play-offs van de NBA. De Bucks wonnen voor eigen publiek het zesde duel met 104-89 en trokken de stand in de best-of-sevenserie daardoor gelijk: 3-3. Zaterdag valt de beslissing in New York.

Tot nu toe werden alle wedstrijden in deze serie gewonnen door de thuisspelende ploeg. De Nets wonnen de eerste twee duels, maar de Bucks knokten zich in Milwaukee terug tot 2-2. Het vijfde duel ging weer naar de ploeg uit Brooklyn, die het donderdagavond had kunnen afmaken. Zonder de geblesseerde Kyrie Irving moesten de Nets het echter afleggen tegen de Bucks. Khris Middleton (38 punten, tien rebounds) en Giannis Antetokounmpo (30 punten, zeventien rebounds) blonken uit bij de thuisploeg. Bij de Nets moest het vooral komen van Kevin Durant, die 32 punten maakte. James Harden kwam niet verder dan 16 punten.

„We speelden solide”, zei Middleton. „We probeerden vooral om het Durant en Harden moeilijk te maken en dat lukte. Het wordt nu een wedstrijd van alles of niets. Geweldig voor de spelers en de fans.” Inzet van het beslissende duel is een plek in de finale van de Eastern Conference.