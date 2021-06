Sport Kort: Wout Poels in Tour de France

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Poels met wielerploeg Bahrain-Victorious in Tour

21:45 uur Wielrenner Wout Poels zal op 26 juni aan de start van de Ronde van Frankrijk verschijnen. De 33-jarige Nederlander is opgenomen in de Tourselectie van zijn ploeg Bahrain-Victorious. Hij doet voor de negende keer mee aan het Franse wielerspektakel.

De Oekraïener Mark Padoen, die eerder deze maand opzien baarde door de laatste twee etappes van de Dauphiné te winnen, zit niet in de selectie. Ook de Spanjaard Mikel Landa, die sinds zijn val in de Giro niet meer heeft gekoerst, is er niet bij.

Sportief directeur Rolf Aldag zegt dat zijn team met een „agressieve” houding aan de start van de Tour zal staan. „Ons team is klaar om elke etappe aan te gaan alsof het een eendagswedstrijd is.”

Mexico twee duels zonder publiek wegens homofobe liederen

20:32 uur De nationale voetbalploeg van Mexico moet de eerstvolgende twee thuiswedstrijden in de WK-kwalificatie achter gesloten deuren afwerken. Dat heeft de tuchtcommissie van de wereldvoetbalbond FIFA bepaald vanwege homofobe liederen van Mexicaanse fans bij twee thuiswedstrijden in het olympisch kwalificatietoernooi in Guadalajara. De Mexicaanse voetbalbond moet tevens een boete van 65.000 dollar (circa 55.000 euro) betalen.

In mei in Arlington in Texas gingen de Mexicaanse fans tijdens een oefeninterland tegen IJsland volgens de FIFA opnieuw in de fout. Die zaak loopt nog in een andere procedure.

Van Baarle met Ineos Grenadiers naar Tour

19:22 uur Wielrenner Dylan van Baarle begint volgende week zaterdag in Brest aan zijn zesde Ronde van Frankrijk. De 29-jarige coureur van Ineos Grenadiers is door teambaas David Brailsford opgenomen in een indrukwekkende formatie van acht man, onder wie enkele oud-kampioenen in de grote rondes.

Van Baarle haalde in zijn voorgaande vijf deelnames aan de Tour steeds de eindstreep in Parijs. Hij maakte eind maart indruk in de Belgische wielerkoers Dwars door Vlaanderen, die hij won na een lange solo.

Geraint Thomas, die in 2018 de Ronde van Frankrijk won, voert het team aan. De Welshman ontbrak vorig jaar in de Tour. Dit seizoen is hij in vorm, zo blijkt uit zijn prestaties in de Ronde van Catalonië (derde), de Ronde van Romandië (eerste) en de Dauphiné (derde).

Dauphiné-winnaar Richie Porte uit Australië is eveneens een beschermde renner bij Ineos. Datzelfde geldt voor Richard Carapaz. De Ecuadoriaan, die in 2019 de Giro won, schreef zondag de Ronde van Zwitserland op zijn erelijst.

De Brit Tao Geoghegan Hart, in 2020 Giro-winnaar, en voormalig wereldkampioen Michal Kwiatkowski uit Polen maken eveneens namens Ineos hun opwachting in de Tour. De Spanjaard Jonathan Castroviejo en de Brit Luke Rowe behoren ook tot het selecte gezelschap.

Oud-wereldkampioen verspringen Manyonga vier jaar geschorst

16.12 uur: Verspringer Luvo Manyonga, wereldkampioen in 2017, is door de integriteitscommissie AIU van de internationale atletiekfederatie voor vier jaar geschorst. De Zuid-Afrikaanse winnaar van een zilveren medaille op de Olympische Spelen van 2016, heeft volgens de instantie enkele onaangekondigde controles op doping gemist. Hij was niet op de plekken waar hij op basis van zijn ingeleverde documenten had moeten zijn.

Het was de tweede overtreding van Manyonga van de antidopingregels. Hij was al sinds begin van dit jaar voorlopig geschorst. Zijn straf is vanaf 23 december 2020 van kracht.

Manyonga kan bij het internationaal sporttribunaal CAS nog in beroep gaan tegen zijn schorsing. Volgens de AIU heeft de 30-jarige Zuid-Afrikaan tijdens de behandeling van zijn strafzaak nauwelijks enige medewerking verleend.

United Vansen en ADO Den Haag weer voor rechter

15.25 uur: ADO Den Haag en grootaandeelhouder United Vansen treffen elkaar maandag opnieuw voor de rechter. Dit keer heeft het Chinese sportmarketingbedrijf een kort geding aangespannen. United Vansen (UVS) verzet zich tegen het vonnis uit het kort geding van eind april.

„Dit is een vervolg op het eerdere kort geding”, zegt de advocate van UVS. „United Vansen is daar niet verschenen, er was sprake van een verstekvonnis. De zaak wordt maandag opnieuw behandeld, waarbij UVS dan verweer voert.”

Het vorige kort geding was aangespannen door ADO. De voorzieningenrechter bepaalde dat UVS een bedrag van 2 miljoen euro moest betalen aan de voetbalclub, die in financiële problemen verkeert. Enkele weken na de gewonnen rechtszaak degradeerde ADO uit de Eredivisie.

Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie in één organisatie verder

13.49 uur: De Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie gaan als één organisatie door. Een meerderheid van de clubs uit de twee betaaldvoetbalcompetities in Nederland heeft ingestemd met samenvoeging van de twee organisaties, de Eredivisie CV (ECV) en de Coöperatie Eerste Divisie (CED). „Met één betaaldvoetbalorganisatie komt er vaker één geluid uit Zeist”, zegt Jan de Jong, directeur van de ECV. „Zowel naar de supporters, de commerciële markt als naar de politiek.”

Het Nederlands voetbal volgt hiermee onder meer Engeland, Duitsland, Spanje en Frankrijk, waar ook meerdere competities onder één organisatie vallen. „Hiermee wordt een betere lobby mogelijk en is het makkelijker om het imago van de sector te verbeteren”, zegt De Jong. „Verder zorgt het voor meer daadkracht. Meer zeggenschap over het sportieve en het commerciële creëert aanzienlijke mogelijkheden om de inkomsten voor de clubs structureel te verhogen. En daarmee willen wij de zesde competitie in Europa worden.”

Golf: Amerikaan Henley aan kop na eerste dag US Open

11.16 uur: De Amerikaan Russell Henley gaat aan kop na de eerste dag van het US Open, de derde major van het jaar. Henley had 67 slagen (-4) nodig voor de eerste ronde over de banen van Torrey Pines in San Diego. Niet alle golfers konden de openingsronde afmaken vanwege de invallende duisternis.

De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen staat na zestien holes ook op vier onder par. Oosthuizen moet vrijdag eerst nog de laatste twee holes spelen voordat hij kan beginnen aan zijn tweede ronde. De Italiaan Francesco Molinari en Rafa Cabrera Bello delen in de tussenstand de derde plaats met 68 slagen.

„Ik speel al een jaar lang heel constant”, zei de 32-jarige Henley, die in zijn carrière drie toernooien heeft gewonnen op de PGA Tour, maar op de majors nog nooit de top-10 haalde. „Ik wil het vooral op de majors beter doen.” Met zes birdies tegenover twee bogeys begon de Amerikaan in ieder geval sterk aan het US Open.

Zijn landgenoot Bryson DeChambeau, de winnaar van vorig jaar, begon met een tegenvallende ronde van 73 slagen. Phil Mickelson had zelfs 75 slagen nodig. De 51-jarige Amerikaan won vorige maand het PGA Championship en werd daarmee de oudste majorwinnaar ooit.

Basketbal: Bucks dwingen zevende duel af in play-offs NBA

07.34 uur: De Milwaukee Bucks hebben een beslissend, zevende duel met Brooklyn Nets afgedwongen in de play-offs van de NBA. De Bucks wonnen voor eigen publiek het zesde duel met 104-89 en trokken de stand in de best-of-sevenserie daardoor gelijk: 3-3. Zaterdag valt de beslissing in New York.

Tot nu toe werden alle wedstrijden in deze serie gewonnen door de thuisspelende ploeg. De Nets wonnen de eerste twee duels, maar de Bucks knokten zich in Milwaukee terug tot 2-2. Het vijfde duel ging weer naar de ploeg uit Brooklyn, die het donderdagavond had kunnen afmaken. Zonder de geblesseerde Kyrie Irving moesten de Nets het echter afleggen tegen de Bucks. Khris Middleton (38 punten, tien rebounds) en Giannis Antetokounmpo (30 punten, zeventien rebounds) blonken uit bij de thuisploeg. Bij de Nets moest het vooral komen van Kevin Durant, die 32 punten maakte. James Harden kwam niet verder dan 16 punten.

„We speelden solide”, zei Middleton. „We probeerden vooral om het Durant en Harden moeilijk te maken en dat lukte. Het wordt nu een wedstrijd van alles of niets. Geweldig voor de spelers en de fans.” Inzet van het beslissende duel is een plek in de finale van de Eastern Conference.