Wietgeur overheerst op US Open: ’Net Snoop Doggs woonkamer’

„Baan 17 ruikt naar de woonkamer van Snoop Dogg”, zei de bij de mannen als twaalfde geplaatste Alexander Zverev, die dinsdag op de bewuste baan zijn pot in drie sets won van Aleksander Vukic. „O mijn God, het is overal. De hele baan ruikt naar wiet." Ook de bij de vrouwen als achtste geplaatste Maria Sakkari klaagde over de geur. „De geur, oh mijn god. Ik denk dat het uit het park komt", zei de Griekse tegen de scheidsrechter tijdens haar verrassende nederlaag tegen Rebeka Masarova uit Spanje.

Na afloop ging Sakkari verder. „Soms ruik je voedsel, soms ruik je sigaretten, soms ruik je wiet. Ik bedoel, het is iets waar we geen controle over hebben, omdat we ons in een open ruimte bevinden. Er is een park erachter. Mensen kunnen doen wat ze willen.” Wimbledon-winnares Marketa Vondrousova was de geur ook opgevallen. „Je ruikt het heel veel.”

Ook Gaël Monfils had een kort onderonsje met de umpire over de lucht.

Bron: Discovery+

De United States Tennis Association (USTA) is zelf een onderzoek gestart naar de oorzaak van de onaangename geur. Een woordvoerder van USTA verklaarde in ieder geval „geen bewijs” te hebben dat iemand op de tribune wiet rookte. Een beveiliger bevestigde tegenover AP dat er een strikt rookverbod op het Billie Jean King National Tennis Center wordt gehanteerd, maar dat het park Flushing Meadows buiten zijn restrictie valt. Het roken van wiet is bovendien legaal in New York voor mensen boven de 21 jaar.

Bekijk ook: Botic van de Zandschulp door op US Open na opgave tegenstander

Het is niet de eerste keer in de geschiedenis van de in 2011 geopende baan dat er geklaagd wordt over de geur. De baan, waar 2.500 toeschouwers terechtkunnen, ligt op een uithoek van het tenniscomplex met weinig ’buffer’ tot het park.