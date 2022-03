Ajax test Robbin Ruiter als noodverband

Door Mike Verweij

Erik ten Hag in een onderonsje met Robbin Ruiter. Ⓒ ANP/HH

ALKMAAR - Ajax is na de blessures van Remko Pasveer en Jay Gorter in actie gekomen. De Amsterdamse club testte donderdagmiddag Robbin Ruiter (34), met wie Erik ten Hag naar volle tevredenheid samenwerkte bij FC Utrecht en wiens contract bij Willem II werd ontbonden. Vrijdag wordt besloten of Ruiter een contract krijgt tot het einde van het seizoen.