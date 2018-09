Extreem drukke week op voetbalvelden

Dat het aantal hoger ligt dan normaal heeft er onder meer mee te maken dat deze week ook inhaalwedstrijden en bekerduels op het programma staan, meldt de KNVB.

Zaterdag is met 23.830 wedstrijden de drukste dag. In district West I zijn de meeste voetbalduels, namelijk 7189.

De club met de meeste wedstrijden deze week is V.V. De Meern. De teams van de Utrechtse amateurclub spelen deze week 113 duels. In totaal komen er 3014 clubs in actie, waaronder ook de 35 clubs uit het betaalde voetbal. Er worden 1.749 wedstrijden in de zaal gespeeld en 30.015 wedstrijden op het veld.